Seit 26. Oktober wurden zum Stichtag 20. Dezember 133.999 Klimatickets verkauft, heißt es aus dem Klimaschutzministerium.

In zweieinhalb Monaten wurden über 130.000 Tickets verkauft, gerechnet hatte man mit 100.000 Ticket-Verkäufen im ganzen ersten Jahr, bilanziert Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Seit 26. Oktober wurden zum Stichtag 20. Dezember 133.999 Klimatickets verkauft, davon 4.092 mit Familienaufschlag. 73.214 waren klassische Tickets, 38.210 Jugendtickets, 20.794 Seniorentickets und 1.781 Spezialtickets. Nach Bundesländern betrachtet wurden mit fast 43.000 die meisten Klimatickets in Wien verkauft, gefolgt von Niederösterreich mit 36.500 Tickets und Oberösterreich mit 21.350. In der Steiermark waren es 8.400, in Tirol und Salzburg jeweils rund 7.000, im Burgenland und in Kärnten jeweils 3.600. Vorarlberg ist mit knapp 3.000 Schlusslicht. Dazu kommen noch die Flächentickets in den Bundesländern. Konkrete Zahlen dazu gibt es aber noch nicht. Auch im Ausland gab es Klimaticket-Verkäufe und zwar 840.

Ticket bald digital verfügbar



"Das Projekt zeigt, wie Klimaschutz funktionieren kann", äußert sich die Ministerin zum Interesse. Sie kündigte an, dass das Ticket bald digital verfügbar sein werde. (red, APA, 26.12.2021)