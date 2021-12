Ausgeruht hat sie sich lange genug: Im Februar startet die 4. Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel" Foto: amazon prime video

Hier kommen die Mediennews von heute:

Prie-View: Der große Ausblick auf die besten Serien 2022 – "Herr der Ringe", "House of the Dragon", "The Gilded Age", Neues von "The Crown", "Der Pass", "Bridgerton", "Ozark", "Star Trek: Picard": 2022 wird ein starkes Serienjahr

TV-Tagebuch: Hoffnung mit Omikron: Dominik Nepp in "Wien heute" – Kommentare in Jahresrückblicken haben stets dieselbe Aussage: dass man im Nachhinein besser weiß, was man vorher schon wusste. Ein Beispiel dafür lieferte Wiens FPÖ-Chef

Nach fast zwei Jahrzehnten: Claus Kleber verabschiedet sich am Donnerstag vom "heute journal" im ZDF – Er moderierte rund 3.000 Sendungen – Christian Sievers übernimmt ab 10. Jänner 2022

Krimis von Hamburg bis Wien: Das kommt im "Tatort"-Jahr 2022 – Meret Becker verabschiedet sich aus Berlin, das populäre Münster-Team wird 20 und das Kölner Duo 25 – Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser sind in zwei neuen Fällen zu sehen

Frühwarnsystem: oe24 GmbH meldet elf Mitarbeiter beim Frühwarnsystem des AMS zur Kündigung an – Begründet wird das gegenüber dem AMS mit "Auftragsrückgängen und "innerbetrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen"

Binge Watching: Rosenheim-Cops"-Marathon im ORF zum 20-Jahr-Jubiläum – Der Serien-Marathon beginnt am Freitag, 31. Dezember, um 13.15 Uhr in ORF 2 mit der allerersten Folge "Der Tote am See"

Switchlist: Mythos Orient-Express, Michael Clayton und Logan Lucky, außerdem eine Reportage über Boden als Spekulationsobjekt und die Komödie "Immer Ärger mit 40" – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen entspannten Abend wünscht die Etat-Redaktion.