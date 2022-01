Parteichefin Rendi-Wagner will in Krems unter anderem die wirtschaftspolitische Linie der Partei festlegen. Für Doskozil stehen keine grundsätzlichen Fragen auf dem Programm

Will einen geeigneten Kurs für die SPÖ finden: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Aktuell bereite er ein Maßnahmenpaket wegen der neuen Coronavirusvariante Omikron vor. Außerdem habe er seit längerem einen Sprechtag ausgemacht: Damit sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) im Vorfeld seine Teilnahme an der heutigen Präsidiumsklausur der Bundespartei im Steigenberger Hotel in Krems ab.

Er sei nicht mehr Mitglied des Gremiums, sagte Doskozil. Er hatte selbst im Frühjahr des vergangenen Jahres alle Funktionen im SPÖ-Bundesvorstand zurückgelegt. Da außerdem keine grundsätzlichen Fragen auf dem Programm stünden, nehme er eben Termine im Burgenland wahr. Für eine Diskussion über Grundsatzthemen sei er aber zu haben, wenn dies gewünscht sei.

Staat als "Impulsgeber"

Die Optik wirkt alles in allem schief – will doch die rote Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in Krems die inhaltlichen Weichen der SPÖ stellen. Teilnehmen sollten daher auch alle Landesparteivorsitzenden der Sozialdemokraten. Doskozil wurde daher, obwohl er nicht Teil der SPÖ-Führung ist, gesondert eingeladen – und soll einem "Kurier"-Bericht zufolge zunächst auch zugesagt haben.

Die Klausur steht unter dem Motto: "Österreich wieder voranbringen". Einer der Schwerpunkte soll auf der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Partei liegen. Da wolle die SPÖ künftig "starke Akzente" setzen, kündigte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch an. Man stehe für eine Wirtschaftspolitik, "von der alle profitieren, nicht nur einige wenige", erklärte Deutsch. "Die Wirtschaftspolitik der letzten Jahre war wenig vorausschauend und bestimmt von Klientelpolitik und den Wünschen der ÖVP-Großspender. Hier braucht es Veränderung."

Man möchte sich jedenfalls um kleine und mittlere Unternehmen kümmern und deren Interessen mit jenen der arbeitenden Menschen zusammenführen. Den Staat sehen die Roten dabei als "Impulsgeber". Mit Details geizt die SPÖ noch.

Dornauer will über Wahlen reden

Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer will hingegen vor allem zwei Dinge geklärt wissen: einerseits den Zeitplan und Ablauf für die Spitzenkandidatur der SPÖ hinsichtlich der nächsten Nationalratswahl, andererseits die "Rolle der SPÖ bei der Bundespräsidentschaftswahl im Herbst 2022". Dornauer präferiert die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) als geeignete Kandidatin für die Hofburg. Bures wird zwar seit längerem ein grundsätzliches Interesse an dem Amt nachgesagt. Sie selbst ging aber schon vor Monaten davon aus, dass die SPÖ keinen eigenen Kandidaten ins Rennen schicken und stattdessen Alexander Van der Bellen (Grüne) bei einer möglichen Wiederkandidatur unterstützen wird.

Davon abgesehen dürfte die Hofburg-Wahl bei der Klausur kein Thema werden. Deutsch sagte in Ö1: "Wir haben im Vorfeld vereinbart, dass wir dann über die Bundespräsidentschaftswahl reden werden, wenn der amtierende Präsident für sich entschieden und öffentlich kundgetan hat, ob er wieder antreten wird oder nicht." (jan, muz, 4.1.2021)