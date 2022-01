Die Musikpreisverleihung sollte am 31. Jänner in Los Angeles stattfinden. Die unsichere Corona-Lage ändere nun aber die Pläne, so die Veranstalter

Wann der nächste Grammy vergeben wird, ist unklar. Foto: Gabriel BOUYS / AFP

Die jährliche Grammy-Verleihung wurde aufgrund der Ungewissheit über die Omikron-Variante des Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben, teilten der Veranstalter, die Recording Academy, und der TV-Sender CBS am Mittwoch mit. Zuvor hatte das Magazin "Variety" darüber berichtet. "Wir freuen uns darauf, die größte Nacht der Musik an einem zukünftigen Datum zu feiern, das bald bekannt gegeben wird", hieß es in der veröffentlichten Erklärung.

Die Musikpreisverleihung sollte am 31. Jänner in Los Angeles stattfinden. Ursprünglich waren volle Publikumsränge bei der Zeremonie zur Verleihung der höchsten Auszeichnungen in der Musikindustrie geplant. (APA, Reuters, 5.1.2022)