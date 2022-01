Regisseur Zhang Yimou wird die Anfangs- und Endzeremonie der Olympischen Spiele in Peking inszenieren. Foto: Imago

Starregisseur Zhang Yimou soll die Eröffnungszeremonie und die Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking gestalten. Das verlautete am Freitag in den chinesischen Staatsmedien. Der Filmregisseur, der mit Werken wie Hero und The House of Flying Daggers auch international Erfolge verzeichnete, ist dabei kein Unbekannter im Metier der sportlichen Showevents. So gestaltete Zhang bereits die Auftakt- und Abschlusszeremonien der Pekinger Sommerspiele 2008.

Die Proben für das Event liefen bereits, wobei man covidbedingt auf die großen Masseninszenierungen von 2008 verzichten will. Stattdessen möchte der 71-jährige Regisseur vermehrt auf Technologie setzen, um eine "ätherische und romantische" Zeremonie zu erschaffen, wie er in einem TV-Interview betonte. Es solle um die Schönheit der Natur, der Menschheit und des Sports gehen sowie die Zuversicht auf eine Welt ohne Pandemie. (APA, 7. 1. 2022)