Fest verankert auf Mallorca

von Brigitte Kramer

Warum ich als Journalistin nicht mehr ins Flugzeug steigen will und wie die Pandemie meine Lebenseinstellung verändert hat.

Foto: Getty Images

Ich lebe seit 21 Jahren auf Mallorca und bin in der Zeit unzählige Male geflogen: In meine Heimatstadt München, nach Madrid, wo meine ältere Tochter lebt, und für Recherchereisen vor allem in den Mittelmeerraum.

Bevor im März 2020 die Pandemie ausbrach, hatte ich noch einen Storytelling-Kurs in Madrid besucht: einmal in der Woche Mallorca–Madrid im Billigflieger, zuletzt kosteten die Flüge nur noch sieben Euro. Als ich einmal einen Flug verpasst hatte, schaltete mich die Gruppe in Madrid per Handy zu. Das fühlte sich damals noch komisch an.

Zu Weihnachten steige ich nun nach fast zwei Jahren das erste Mal wieder in den Flieger. Er wird mich nach München bringen. Ich habe überhaupt keine Lust dazu, weder auf die Schlangen an der Sicherheitskontrolle noch auf das eingeengte Sitzen im Flieger noch auf das Bewusstsein, den Klimawandel aktiv voranzutreiben.

Autofähre

Ich habe dieses Jahr das Reisen mit der Autofähre entdeckt. Im Sommer bin ich von Mallorca nach Südfrankreich mit dem Schiff und dann im Auto über die Alpen bis nach Bayern gefahren – das erste mal in 21 Jahren. Es war fantastisch, mit vielen Zwischenstopps, bei denen ich die Veränderung der Klimazonen, der Landschaft und der Sprachen mitbekommen habe: drei Wochen, fünf Länder. Im Winter möchte ich aber nicht die Alpen im Auto überqueren.

Generell reise ich viel, viel weniger. Ich habe mich dem ruhigen Leben auf der Insel ergeben, könnte man sagen. Der Inselkoller hat sich bislang nicht eingestellt, im Gegenteil. Tägliches Meditieren hat mich gut durch die Pandemie gebracht und mich so beruhigt und zentriert, dass sich meine ganze Lebenseinstellung geändert hat.

Geänderte Einstellung

Meine Arbeit als Journalistin erledige ich großteils am Schreibtisch, viele Interviews führe ich online, und ich habe meine Themen so verändert, dass ich zu ihrer Bearbeitung weniger reisen muss. Ein Angebot zu einer Pressereise nach Westafrika habe ich beispielsweise kürzlich abgelehnt: zu weit weg, zu viel CO 2 in der Luft.

Während der Pandemie habe ich eine Ausbildung zur Coachin absolviert, online. Der Vorteil der Digitalisierung liegt auf der Hand, allerdings häufen sich im Alltag die Bildschirmstunden. Ich freue mich deshalb über mein zweites berufliches Standbein: Ich leite Meditationsgruppen und biete Einzelcoaching an – persönlich. Ich will mehr Gesichter und weniger Bildschirme anschauen.

Die Pandemie und die Klimakrise bringen unsere Gewohnheiten ganz schön durcheinander, und sie stellen vieles infrage. Für mich war und ist das eine große Herausforderung und Chance zugleich. Denn die erzwungene Ruhe hat mir so gutgetan, dass ich sie jetzt nicht mehr verlieren will.