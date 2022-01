"Heute"-Chefredakteur Christian Nusser. Foto: Helmut Graf

Wien – Der Trägerverein des Österreichischen Presserats hat Christian Nusser einstimmig als neues Mitglied in den Senat 1 gewählt, informierte das Selbstkontrollorgan am Dienstag in einer Aussendung. Nusser ist seit 2012 Chefredakteur der Tageszeitung "Heute", die letztes Jahr den Ehrenkodex des Presserats anerkannt hat. Der Presserat ist als Selbstkontrollorgan der österreichischen Presse konzipiert und besteht aus drei Senaten.

Der studierte Publizist Nusser ist auch Autor des Politblogs "Kopfnüsse". Nusser folgt Carmen Baumgarter-Pötz nach, die seit der Neugründung des Presserats im Jahr 2010 dem Senat 1 angehörte.

Der Presserat hat erste Mitte Dezember 2021 "Heute" für die Vorverurteilung des Mordes verdächtigter Personen gerügt. Das Medienhaus wählte für Verdächtige die Bezeichnungen "Killer" und "Täter", obwohl Ermittlungen noch im Laufen waren. (red, 11.1.2022)