Organisationsanweisung: Der ORF-General hat das letzte Wort in der künftig vereinten ORF-Information – Der ORF-Chef entscheidet in einem "Newsroom-Board" mit ORF-2-Chef, Radiodirektorin und Onlinechef – Drei gleichberechtigte Chefredakteure für TV, Radio, Online

TV-Tagebuch: Medienministerin Raab in der "ZiB 2": Wenn alle Fragen offen bleiben – Moderator Armin Wolf versuchte zumindest, Susanne Raab etwas Konkretes zu entlocken, indem er sie mit Zahlen konfrontierte – vergebens

Medientransparenz: Grüne Mediensprecherin Blimlinger hofft auf "begleitende Kontrolle" von Regierungswerbung – Die Grünen machen nach der Inseratenaffäre Druck auf die ÖVP, Buchungen und Förderungen zu reformieren – und sind für eine Haushaltsabgabe statt der GIS

Kommentar von Harald Fidler: Neustart muss man wollen – Die neue Medienministerin Susanne Raab legte dem Ministerrat eine Punktation über eine Reform von Regierungsinseraten und Medienförderungen vor

Sexuelle Belästigung: Urteil wegen übler Nachrede: Medienmacher Fellner beruft doch nur gegen Höhe – Weil Wolfgang Fellner durch die Medien "gehetzt" worden sei, ersucht er um Strafmilderung. Er hatte die Vorwürfe seiner Ex-Mitarbeiterin Wagner als "frei erfunden" bezeichnet

Wechsel: Staatsanwalt Jarosch neuer Partner bei Rosam Grünberger – Es wird für den Bereich Litigation PR zuständig, die Agentur wird in Rosam Grünberger Jarosch & Partner umbenannt – Jarosch über seinen Wechsel, Litigation PR und das Minenfeld Politik

Forum+: Mitdiskutieren bei "Runde der ChefredakteurInnen": Das politische Erbe von Sebastian Kurz – Heute Abend ab 21 Uhr auf ORF 3

Streaming: "Der käufliche König" bei RTL+: (V)erklärung von Rudolph Moshammer – Neue Doku beleuchtet das Leben des Münchener Originals, dessen Leben letztlich brutal endete

Bregenz: Wechsel in der Chefredaktion des ORF-Landesstudios Vorarlberg: Gerd Endrich legt seine Funktion als zentraler Chefredakteur nach über zehnjähriger Tätigkeit per Ende Juni 2022 zurück

Vergessene Katastrophen: Krisen, über die 2021 am wenigsten berichtet wurde – Nur 512 Mal wurde im abgelaufenen Jahr die Hungerkrise in Sambia erwähnt – Klimawandel und Corona-Pandemie verstärken prekäre Lagen – Frauen und Mädchen am stärksten betroffen

