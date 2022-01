Bald dürfte Klarheit herrschen. Foto: imago images/Belga

Der serbische Tennisstar Novak Djokovic ist in Australien erneut von Beamten der Einwanderungsbehörde festgenommen worden. Das teilten Djokovics Anwälte am Samstag mit, nachdem die australische Regierung sein Visum am Freitag ein zweites Mal für ungültig erklärt hatte.

Ein australisches Gericht hat am Samstag die Anhörung zu Djokovics Visums-Annullierung auf Sonntag um 9.30 Uhr Ortszeit (Samstagabend 23.30 Uhr MEZ) angesetzt. Richter David O'Callaghan sagte am Samstag, das Gericht werde sich mit allen Parteien in Verbindung setzen, um zu klären, ob das Verfahren im Laufe des Tages von einem einzelnen Richter oder vom gesamten Gericht verhandelt werden wird.

Die Anwälte des Tennis-Stars gehen gerichtlich gegen die erneute Annullierung des Visums des 34-Jährigen vor. Sie forderten am Freitag ein Gericht auf, eine Ausweisung zu verhindern. (red, Reuters, 15.1.2022)