Die Wiener Autorin Teresa Präauer erhält den Ben-Witter-Preis 2022; er ist mit 10.000 Euro dotiert. Foto: Hendrich

Die Wiener Autorin Teresa Präauer erhält den Ben-Witter-Preis 2022. Die Jury der gleichnamigen Stiftung ehrt damit eine "eigensinnige Beobachterin und Selbstdenkerin, deren Schreiben einen scharfen Blick verrät", wie die "Zeit"-Verlagsgruppe am Montag in Hamburg mitteilte. Der seit 1995 vergebene Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und geht an Schriftsteller, die unter anderem für geistige Unabhängigkeit und gesellschaftskritischen Humor stehen.

Die Jury findet das in den Werken der Wiener Autorin wieder: "Präauers Feuilletons und Blitzessays analysieren auf poetische Weise die Metamorphosen des Alltags und die ambivalenten Identitäten unserer Lebenswelt. Mit höflicher Ironie illuminieren sie Wunderkammern und tote Winkel, Orte der wahren Kindheit wie der falschen Sehnsucht." Zu Präauers bekanntesten Veröffentlichungen zählen etwa "Johnny und Jean" oder "Oh Schimmi". (APA, 17.1.2022)