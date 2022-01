Grobian

Ardell 4in1 Nagel-Polierfeile Foto: Heidi Seywald

Die teuerste Feile verfügt über vier unterschiedlich gekörnte Bereiche. Nummer 1 ist zum Kürzen der Nägel gedacht, Nummer 2 soll sie glätten. Diese Oberfläche ist aber sehr grob gekörnt, was sich unangenehm anfühlt. Bereich Nummer 3 ist aber wiederum zu fein gekörnt, um starke Rillen zu glätten. Nummer 4 poliert die Nägel solide, aber nicht allzu glänzend.

Ardell 4in1 Nagel-Polierfeile, bei DM, 4,95 Euro

2 von 6 Punkten





Geschmackssache

Body&Soul Polierfeile Foto: Heidi Seywald

Klein und handlich kommt diese Feile daher, was präzises Arbeiten bis an den Rand der Nagelhaut ermöglicht. Die drei unterschiedlich gekörnten Oberflächen sind gleichmäßig abgestuft, was zu einem glänzenden Ergebnis führt. Die Feile ist vergleichsweise dünn und biegsam. Das suggeriert keine lange Lebensdauer. Das verspielte Design ist Geschmackssache.

Body&Soul Polierfeile, bei Müller, 1,49 Euro

4 von 6 Punkten





Glanzleistung

Ebelin Polierfeile Foto: Heidi Seywald

Diese Feile verfügt über drei verschiedene Bereiche. Die Körnung von Nummer 1 ist perfekt gewählt, um die Nagelfläche rasch, aber sanft von Unebenheiten zu befreien. Nummer 2 glättet die Nägel weiter und bereitet sie für Nummer 3 vor. Mit der feinsten Oberfläche werden die Nägel schön glänzend poliert. Die Feile liegt gut in der Hand, ist stabil und verbiegt sich nicht.

Ebelin, Polierfeile bei DM, 1,95 Euro

6 von 6 Punkten





Geschmiere

Look by Bipa 3-fach Studiofeile Foto: Heidi Seywald

Die erste der drei unterschiedlichen Oberflächen soll die Nägel glätten, ist aber so fein gekörnt, dass sie gegen Rillen nicht viel ausrichten kann. Nummer 2 ist eine Spur feiner und bereitet den Nagel für die finale Politur durch Oberfläche Nummer 3 vor. Das Ergebnis ist zufriedenstellend, aber die Beschriftung der Feile verschmiert während der Anwendung, und die Ränder fransen schnell aus.

Look by Bipa 3-fach Studiofeile, bei Bipa, 1,45 Euro

3 von 6 Punkten

(RONDO, 26.1.2022)