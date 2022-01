Erinnert sich noch wer an Hannelore Elsner als TV-Kommissarin? Genau, das war jene Schauspielerin, die zwischen 1994 und 2006 im deutschen Fernsehen gemeinsam mit Til Schweiger ermittelte. Auch immer dabei: ihre weit geschnittene Lederjacke.

Sie vermittelte Coolness und starke Nerven und sah ungefähr so aus wie die kastigen Teile, die Balenciaga-Designer Demna zuletzt in seiner Red-Carpet-Show durchs Blitzlichtgewitter geschickt hat. Wenn einer weiß, was gerade ankommt, dann wohl der Kreativchef des französischen Modehauses. Er empfiehlt, weite Lammleder-Blousons über semitransparente Oberteile zu werfen. Sie sehen aus, als wollten sie das Omikron-Virus das Fürchten lehren.

So sehen Balenciaga-Lederjacken heute aus. Foto: German Larkin

Pidax Film

Das wäre einer Hannelore Elsner damals sicher zu viel gewesen, aber Demna hat heute auch eher Frauen wie Kim Kardashian oder Julia Fox vor Augen. Die Neue von Kanye (oder besser: Ye) absolvierte bereits ein Modeshooting (Titel: "Date Night"), mit dem er sie überraschte. Fürs "Interview Magazin" posierten die beiden eng umschlungen, mit im Spiel: eine Lederjacke, natürlich.

Auch andere Hersteller springen auf den Trend auf. Das Schuhlabel Vagabond zum Beispiel hat seine erste Lederjacke auf den Markt gebracht: Das kastige, körperfern geschnittene Modell scheint wie maßgeschneidert für die modischen Bedürfnisse der Generation Z.

Das Schuhlabel Vagabond ist ins Lederjacken-Business eingestiegen. Vagabond

Bei Modeherstellern wie Tod's hingegen sieht die Lederjacke in diesem Frühjahr ganz nach Bikerjacke aus. Das Modell hatte sich im vergangenen Jahrzehnt zu Everybody's Darling entwickelt und war nie wirklich weg: Zu Beginn der 2010er-Jahre überschwemmte es die Modeblogs, Models erklärten es zu ihrem liebsten Berufsbekleidungsstück. 2012 warf sich Leandra Medine, die Erfinderin der Website "Manrepeller", ein cremefarbenes Exemplar übers Hochzeitskleid, das war damals als Statement gemeint: Ich bin ganz sicher keine durchschnittliche Braut.

War sie auch nicht. Heute würde sich die New Yorker Influencerin womöglich einen Lederblazer überwerfen – so wie ihre dänische Kollegin das zuletzt während der Modewochen machte: Hauptsache, die Schultern können ausgefahren werden. (Anne Feldkamp, 19.1.2022)