Was weiß Ihre Partnerin, Ihr Partner über Ihr früheres Liebesleben, und welche Rolle spielt das in der neuen Beziehung? Tauschen Sie sich im Forum aus!

Am Anfang einer Liebesbeziehung gibt es meist nichts, was die aufregende und unendlich positiv scheinende Zeit zu zweit trüben könnte. Mit der rosaroten Brille blickt man leichter über so manche vielleicht nicht so rosigen Tatsachen hinweg. Je länger man sich aber kennt, desto besser weiß man auch über den neuen Menschen in seinem Leben Bescheid – mit all seinen Facetten. Dazu gehören oft auch Geschichten aus dessen Vergangenheit.

Was erzählen Sie Ihrem Partner, Ihrer Partnerin, was behalten Sie für sich? Foto: LukaTDB Getty Images

Wie viel man sich gegenseitig von früheren Beziehungen erzählt, liegt natürlich im eigenen Ermessen. Doch manches lässt sich eben vielleicht nur mit Bezug auf Vergangenes erklären. Erzählungen über das einstige Liebesleben, Intimitäten mit anderen und Berichte über Ex-Freundinnen und Ex-Freunde können allerdings zu Unbehagen, Zweifeln und Ängsten bei der neuen Partnerin, dem neuen Partner führen. Wichtig sind meist der Kontext und die Erklärung, warum die Erwähnung des Vergangenen jetzt überhaupt noch eine Rolle spielt, um die Situation zu entschärfen.

Wie ist das in Ihrer Beziehung – was teilen Sie aus Ihrer Vergangenheit?

Wie geht Ihre Partnerin, Ihr Partner damit um? Was wissen Sie umgekehrt aus deren oder dessen früherem Liebesleben? Gibt es Grenzen, worüber nicht gesprochen wird? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 21.1.2022)