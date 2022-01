Pro

von Karin Bauer

Da hocken die Bürogeher seit so langer Zeit in ihrem Homeoffice. Alle werden immer einsamer und beklagen Isolation und Verlust von Sozialkontakten und erleben kaum noch etwas an kleinen, erfreulichen nachbarschaftlichen Begegnungen.

Der für Klima und Umwelt und auch in puncto Arbeitsbedingungen durchaus fragwürdige Boom beim Onlinehandel reicht da eine freundschaftliche Hand: Nimm das Paketerl für die Nachbarin an. Lass dich ruhig durch Läuten, Klopfen und Bimmeln an den Türen in deiner Videokonferenz-Kachel stören. Übernimm das Paket, danke dem Boten lächelnd und latsche dann auch noch ohne Lift drei Stiegen rauf. Klopf, klopf: "Ich hab dein Packerl."

Die Chance auf ein nettes, kleines Schwätzchen an der Türschwelle ist hoch – und mindestens drei Menschen sind happy. Es kann der Beginn einer wunderbaren Mietsbeziehung sein, denn morgen gibt’s für meine Hunde dafür Hendlreste an der Tür. Und schon wieder freut sich jemand.