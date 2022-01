Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) gibt noch keine Entwarnung bezüglich Omikron. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die Infektionszahlen sind hoch wie nie, gleichzeitig werden aber auch die Rufe nach Lockerungen der Corona-Maßnahmen aus Politik und Wirtschaft lauter. Die Wirtschaftskammer fordert ein Ende der 2G-Kontrollen im Handel, SPÖ und Neos ein Ende des Lockdowns für Ungeimpfte. Begründet werden die Forderungen mit der kommenden Impfpflicht und der Verhältnismäßigkeit, da die Omikron-Welle zumindest bisher die Intensivstationen nicht überlaste. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigte sich am Montagabend in der "ZiB 2" offen für Lockerungen, aber erst wenn die Auswirkungen der Omikron-Welle einschätzbar seien – also in der zweiten Februarhälfte, wie Hacker sagte.

"Wir rechnen mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle erst Ende Jänner, Anfang Februar – und erst danach werden wir abschätzen können, ob unsere an sich sehr zuversichtlichen Prognosedaten für die Spitäler zutreffen oder nicht", sagte Hacker. Aktuell liegen in Wien laut Ages-Dashboard 56 Covid-Patienten auf der Intensivstation, was elf Prozent Auslastung entspricht. Von Überlastung kann also aktuell keine Rede sein. Dennoch werde sich erst zeigen, wie sich die vielen Ansteckungen in Spitalsaufenthalte übersetzen, sagte Hacker: "Daher ist es mir im Augenblick noch zu früh, Entwarnung zu geben."

Ende des Lockdowns für Ungeimpfte gefordert

Nachdem der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried zuletzt den Verdacht geäußert hatte, dass der Lockdown für Ungeimpfte wirkungslos sei, zeigte sich der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag offen für ein Ende der Maßnahme. Mit den Landeshauptleuten oder dem Bund sei das zwar noch nicht diskutiert worden, aber unter bestimmten Bedingungen wie kostenpflichtigen Tests könne man über ein Ende des Lockdowns für Ungeimpfte sprechen, findet Doskozil. Auch die Ausdehnung der Sperrstunde kann er sich vorstellen.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger wurde da ein wenig deutlicher. Der Lockdown für Ungeimpfte sei "unverhältnismäßig und verfassungswidrig" und in Kombination mit 2G "eine reine Schikane", meinte sie im Vorfeld einer Klubklausur ihrer Fraktion. Man könne Ungeimpfte nicht weiter zu Hause einsperren, sie forderte auch ein Ende der Sperrstunde. Das koste sonst viel Geld und bringe die Betriebe weiter unter Druck.

Auch FPÖ-Klubchef Herbert Kickl bekräftigte am Dienstag seine Meinung zu der Maßnahme: "Mit jedem Tag, an dem der Lockdown für Ungeimpfte weiter aufrecht ist, wird der Irrsinn dieser Maßnahme deutlicher." Die Regierung müsse sofort handeln und "diese Schikane" umgehend aufheben.

Druck machte am Montag der Handel, der ja von den Kontrollen des G-Status von Anfang an mäßig begeistert war. Handelsobmann Rainer Trefelik meinte, da die Impfpflicht überall gelte, wäre es ein rechtlicher Widerspruch, sie punktuell im Handel zu überprüfen. Auch die epidemiologische Sichtweise spreche für die Abschaffung der 2G-Pflicht im Handel, gelte dort doch ohnehin für alle Einkaufswilligen eine Maskenpflicht, deren Einhaltung das Infektionsrisiko fast zur Gänze ausschließe. (jop, APA, 25.1.2022)