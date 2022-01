Der Popstar scheint Gefallen an Gastro- und Hotelprojekten gefunden zu haben. Nach einem Restaurant und einem Hotel in Miami kommt nun eines auf den Bahamas

Popstar Pharrell Williams, bekannt für Hits wie "Get Lucky" oder "Happy", hat ein neues Lifestyle- und Designprojekt mit dem in Miami ansässigen Unternehmer David Grutman angekündigt. "Somewhere Else" soll das Resort heißen und Teil des berühmten Atlantis Paradise Island auf den Bahamas werden. Eröffnet werden soll das Resort im Jänner 2024.

Es wird 400 Zimmer und Suiten, mehrere Restaurants und Bars sowie Bungalows mit Aufnahmestudios beherbergen – wobei der Schwerpunkt auf der Verbindung von Innen- und Außenbereichen mit einer üppigen, frei gestalteten Landschaft liegen soll. Der hauseigene Strand ist selbstredend inkludiert.

Modern Consumption

Es ist nicht das erste einschlägige Projekt des Superstars. Gemeinsam mit Grutmann betreibt Williams seit 2021 das Goodtime Hotel in Miami Beach sowie das Swan Restaurant in Miami's Design District. Die neue Anlage wird den jetzigen Standort des "The Beach" übernehmen (welches das erste Resort auf Paradise Island nahe Nassau war) und behält dessen berühmte Flamingo-rosa Farbe weitgehend bei.

"Oase für sich selbst"

Als Designer fungiert Shawn Sullivan von der Rockwell Group, welcher "eine Atmosphäre des tropischen Modernismus" für das gesamte Resort verspricht, wie Travelnews berichtet. Demnach soll das "Somewhere Else" eine "Oase für sich selbst" sein, aber auch von den unzähligen Gastro- und Unterhaltungsmöglichkeiten des benachbarten Atlantis Paradise Island profitieren können.

Multiunternehmer: Pharrell Williams Foto: AP/Lynne Sladky

Zum Konzept erklären die Unternehmer, dass man die bisherige etwas schwerfällige Architektur des The Beach verschlankt habe, wie Travelnews weiter berichtet, und somit Platz geschaffen habe für einen optimalen Mix aus "energiegeladenen Erlebnissen" und Natur sowie Erholung. (red, 25.1.2022)