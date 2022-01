In dieser Galerie: 2 Bilder Die Rodelbahn eignet sich hervorragend für Anfänger, weil sie sehr flach ist und mit einem Pistengerät präpariert wird. Foto: Steffen Arora Unterwegs laden immer wieder herrliche Aussichtspunkte zum Pausieren ein. Foto: Steffen Arora

Wenn der Winter auf sich warten lässt, ist die Weidener Hütte meist schon rodelbar. Die hohe Lage in den Tuxer Alpen garantiert Schneesicherheit, wenn im Rest Tirols die Forstwege ausapern. Schon der Ausgangspunkt der Tour befindet sich auf rund 1.300 Metern Seehöhe, ganz hinten im Tal im Weiler Innerst. Es gibt zwei Startoptionen, wenn man mit dem Auto anreist: beim gebührenpflichtigen Parkplatz (zehn Euro für den Tag, wobei das Ticket zugleich als Fünf-Euro-Gutschein gilt, der in Gasthäusern in Weerberg sowie direkt auf der Weidener Hütte eingelöst werden kann) an der Jausenstation Innerst, dann erwarten einen fünf Kilometer Rodelspaß. Wer den unteren, kostenlosen Parkplatz Teglau wählt, wird mit sieben Kilometern Rodelbahn und kurvigem Abschluss belohnt. Denn die letzten Passagen der Rodelstrecke winden sich schlangenlinienförmig durch den Wald.

Komfortabler Aufstieg

Egal welchen Zustieg man nimmt, die Strecke hinauf zur Hütte zieht sich. Das sollte man vor allem mit Kindern bedenken. Zwei Stunden Gehzeit sind einzuplanen. Dafür ist der Aufstieg sehr kommod, nur rund 500 Höhenmeter gilt es zu überwinden. Die Steigung ist dementsprechend moderat. Und unterwegs laden immer wieder herrliche Aussichtspunkte zum Pausieren ein. Vor allem der Blick auf die gegenüberliegenden Gipfel des Karwendelgebirges ist atemberaubend schön. Und später, wenn man schon weiter oben ist, eröffnet sich im Kontrast dazu die Schönheit der Tuxer Alpen.

Flach und präpariert

Nach den anfänglichen Kehren im Wald geht es bald nur mehr geradeaus taleinwärts. Die Rodelbahn eignet sich hervorragend für Anfänger, weil sie sehr flach ist und regelmäßig mit einem Pistengerät präpariert wird. Unterwegs ist mit Skibergsteigern als Gegenverkehr zu rechnen, da die Weidener Hütte auch Ausgangspunkt zahlreicher Skitouren ist. Kulinarisch wartet die DAV-Hütte mit regionalen Schmankerln auf, die Kasspatzeln sind sehr zu empfehlen. (Steffen Arora, 27.1.2022)