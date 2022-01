Der Prozess nach Diebstahl hat am heutigen Freitag begonnen. Museumschefin sagte, die Juwelen aus dem Grünem Gewölbe seien "eigentlich unverkäuflich"

Grünes Gewölbe in Dresden.

Foto: AFP / SEBASTIAN KAHNERT

Dresden – Die mutmaßlichen Täter beim Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden waren laut Anklage bewaffnet. Nach der am Freitag zum Auftakt des Prozesses am Landgericht Dresden verlesenen Anklageschrift hatten sie einen Revolver und einer Pistole mit Schalldämpfer bei sich.

Die Anklage listete auch auf, wie akribisch sich die Beschuldigten auf den Coup vorbereitet hatten. Dazu spähten sie mehrfach den späteren Tatort aus und entfernten vor dem Einbruch in die Schatzkammer auch einen Teil des gusseisernen Gitters, das sie anschließend mit Klebematerial wieder einfügten. Auf diese Weise wollten sie am 25. November 2019 – dem Tag des Einbruchs – schneller in das Gebäude eindringen, hieß es.

Fast wären einige der Angeklagten der Polizei schon früher ins Netz gegangen. Bei einer der Spähaktionen hatte eine Zivilstreife der Polizei die Betroffenen bei einem unerlaubten Wendemanöver beobachtet, das sie zu nächtlicher Stunde auf einer Dresdner Straße vollführten. Als die Beamten den Wagen kontrollierten wollten, flüchteten die Beschuldigten mit Tempo 120.

4300 Diamanten und Brillanten

Das Landgericht verhandelt gegen sechs Männer zwischen 23 und 28 Jahren. Sie sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, für den Einbruch in das Schatzkammermuseum verantwortlich zu sein. Sie sollen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4300 Diamanten und Brillanten im Gesamtwert von über 113 Millionen Euro entwendet haben. Die Verteidigung beantragte eine Abtrennung des Verfahrens für die beiden jüngsten Angeklagten, da sie zum Zeitpunkt der Tat erst 20 Jahre alt waren. Deshalb findet das Verfahren der 2. Strafkammer vor der Großen Jugendkammer statt.

Die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), Marion Ackermann, geht nicht davon aus, dass der gestohlene Schmuck aus dem Grünen Gewölbe weiterverkauft werden kann. "Wir gehen davon aus, dass diese Stücke eigentlich unverkäuflich sind. Weltweit sind die Stücke bekannt gemacht worden", sagte sie am Freitag dem Radiosender Bayern 2.

113 Millionen Euro

Sie hoffe, dass durch den nun beginnenden Prozess die Aufmerksamkeit gesteigert werde. "Und dass es dadurch noch unmöglicher gemacht wird, dass es wirklich zu einem Transfer kommt." Es bringe wenig, die gestohlenen Schmuckstücke einzeln auf den Markt zu bringen. "Dann bleiben eben einzelne Steine, Diamanten, die haben aber wiederum nicht den Wert, den man bei Schliffarten der heutigen Zeit erreichen könnte", sagte Ackermann.

Bisher seien keinerlei Hinweise eingegangen, dass auch nur einzelne Teile verkauft worden sein könnten. Der Wert der Beute sei "eigentlich unschätzbar" sagte sie weiter. Der Versicherungswert der Beute liegt bei 113 Millionen Euro.

Mehr als zwei Jahre nach dem Juwelendiebstahl aus dem Historischen Grünen Gewölbe in Dresden beginnt am Vormittag am Landgericht der Elbestadt der Prozess gegen sechs mutmaßliche Täter. Die bei mehreren Razzien gefassten 23- bis 28-Jährigen sind wegen schweren Bandendiebstahls, Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung. (APA, 28.1.2022)