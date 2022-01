[Podcast] Die unglaubliche Geschichte des Ibiza-Drahtziehers.

Schurke oder Held: Wer ist Julian Hessenthaler, der Regisseur des Ibiza-Videos?

[Pandemie] Erschlichene Zertifikate und schlechterer Schutz: Ist 2G noch sinnvoll?

Diskussion um Gültigkeitsdauer der Impfzertifikate.

Wenn nach Corona die chronische Erschöpfung kommt.

[Wirtschaft] Entlastungspaket: 150 Euro Energiekostenausgleich für fast alle Haushalte.

1280 Seiten: Grasser hat seinen Schuldspruch schwarz auf weiß.

[International] Myanmars Untergrundregierung: "Das Militär glaubt, es kann machen, was es will".

Straßenumfrage zur Ukraine-Krise: "Putin ist nicht verrückt genug, um in den Krieg zu ziehen".

Debatte um Wirtschaftssanktionen: Die Russland-Connection.

Die Ukraine, Russland und der Westen: Der richtige Umgang mit Raubtieren.

[Web] Nach Datenschutzurteil: Ist die Verwendung von Google Analytics noch sicher?

[Wetter] In der Nordhälfte startet der Sonntag mit vielen dichten Wolken, die auch einige Regen- oder Graupelschauer bringen. Die Schneefallgrenze liegt anfangs noch meist über oder um 1000m, kann aber in Ober- und Niederösterreich sowie in der Obersteiermark am Vormittag noch etwas absinken, ehe die Schauer abseits vom Nordstau wieder abklingen. Am Nachmittag setzt sich immer öfter die Sonne durch. Bis 7 Grad.

[Zum Tag] 1881: Dem Chirurgen Theodor Billroth gelingt bei einer Patientin mit Magenkrebs erstmals eine Magenresektion.