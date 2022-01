Museumsfreundinnen und -freunde können sich im laufenden Jahr auf ein paar spannenden Neueröffnungen freuen. Hier eine Auwahl:

Soll im November 2022 fertiggestellt sein: das Große Ägyptische Museum. Foto: imago images/Xinhua

Grand Egypt Museum, Gizeh, Ägypten

Wenn es im November 2022 eröffnet wird, ist das Grand Egypt Museum das größte Museum der Welt, das einer einzigen Zivilisation gewidmet ist. Es befindet sich in Gizeh, in unmittelbarer Nähe der großen Pyramiden und eine 40-minütige Fahrt von der Hauptstadt Kairo entfernt. Die wechselnde Ausstellung des Museums wird 50.000 Artefakte umfassen, aber vor allem werden zum ersten Mal alle 5.000 Stücke des Schatzes von Pharao Tutanchamun seit seiner Entdeckung am selben Ort ausgestellt – einschließlich der Totenmaske.

Mehrzweckobjekt: das Istanbuler Museum für Moderne Kunst

Istanbul Modern, Istanbul, Türkei

Das Istanbuler Museum für Moderne Kunst, Istanbul Modern, war eine Ikone des Hafenviertels von Karaköy, bevor es vorübergehend in einen neuen hochmodernen Komplex verlegt wurde, der vom legendären Architekten Renzo Piano entworfen wurde. Die Rückkehr des Modern soll einen Küstenabschnitt beleben, an dem kürzlich auch Galataport eröffnet wurde, ein Mehrzweckprojekt mit einer langen Fußgängerpromenade entlang des Bosporus sowie einer Vielzahl von Geschäften und Restaurants. In dem Gebäude werden auch eine Bibliothek, ein Kino, ein Designgeschäft und mehrere Veranstaltungsräume untergebracht sein.

Im Frühling soll das Maison Gainsbourg eröffnet werden.

Maison Gainsbourg, Paris, Frankreich

Das Pariser Stadthaus, in dem der gefeierte (und umstrittene) französische Sänger Serge Gainsbourg lebte, ist seit seinem Tod im Jahr 1991 für die Öffentlichkeit verschlossen. In diesem Frühjahr soll es jedoch als Museum eröffnet werden, das seinem Leben und Werk gewidmet ist. Das Projekt wurde von seiner Tochter – der Schauspielerin und Sängerin Charlotte – geleitet. Die Hauptattraktion wird sicherlich Gainsbourgs berühmt exzentrischer Wohnbereich mit seinem Klavier, seiner Art-déco-Bar und seiner riesigen Skulpturensammlung sein.

Ordentlich Geld wurde in die Erweiterung der Art Gallery of New South Wales gesteckt.

Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australien

Die Erweiterung der Art Gallery of New South Wales hat satte 247 Millionen AUD (156 Millionen Euro) gekostet. Die Besucher betreten das Gebäude über eine riesige Glasfassade, die über zwei stillgelegten Öltanks aus dem Zweiten Weltkrieg hängt. In den neuen Galerieräumen haben Sammlungen von Künstlern der Aborigines und der Torres Strait Islander. Begrünte Dächer, Regenwassernutzung und Sonnenkollektoren machen das Gebäude zu einem der nachhaltigsten Australiens.

Under Construction: The Museum of Broadway soll im Sommer 2022 eröffnen.

Museum of Broadway, New York City, USA

Wenn Besucher im nächsten Sommer eine Broadway-Show besuchen, sollten sie sich überlegen, ein paar Stunden früher zu kommen. Auf diese Weise können sie sich die Zeit nehmen, das brandneue Museum of Broadway zu erkunden, die erste Einrichtung, die sich der Geschichte des Great White Way widmet. Zu den Ausstellungsstücken gehören "The Making of a Broadway Show" und eine Geschichte der musikalischen Wegbereiter. Ein informativer und unterhaltsamer Blick hinter den Vorhang ist garantiert.

Öffnet am 11. Juni 2022 seine Tore: das Norwegische Nationalmuseum. Foto: Iwan Baan

Nationalmuseum Norwegen, Oslo, Norwegen

In diesem Jahr wird das Norwegische Nationalmuseum an der Osloer Uferpromenade eröffnet und ist damit das größte Museum in den nordischen Ländern. Die Sammlung des Museums umfasst 100.000 Objekte, zu deren Höhepunkten der norwegische Baldishol-Wandteppich und eine Reihe flämischer Landschaften aus dem "Goldenen Zeitalter" gehören. Das herausragende Merkmal des neuen Gebäudes ist jedoch die 2.400 Quadratmeter große "Lichthalle" an der Spitze – ein wahrhaft schillernder Rahmen für die zahlreichen Meisterwerke des Museums.

Hong Kong Palace Museum: Eröffnung voraussichtlich im Juli 2022

Hong Kong Palace Museum, Hongkong

Das Hongkonger Palastmuseum, das voraussichtlich im Juli 2022 eröffnet wird, beherbergt neun Galerien voller seltener Bücher, traditioneller Kalligraphie und kaiserlicher Schätze, die von der Verbotenen Stadt in Peking ausgeliehen wurden. Es ist auch familienfreundlich: Der Komplex wird Bildungsräume, Kinderzimmer und interaktive Erlebnisse speziell für Kinder bieten. Die erste internationale Kooperation wird mit dem Louvre sein.

Bietet auch virtuelle Touren an: das Museum of Art and Photography in Bangalore

Museum of Art and Photography, Bangalore, Indien

Diese brandneue Galerie im Süden Indiens, die gegen Ende des Jahres eröffnet wird, wurde von dem Geschäftsmann Abhishek Poddar gegründet. Er ist bekannt für seine eklektische Kunst- und Fotosammlung, und mehr als 18.000 seiner eigenen Werke werden hier ausgestellt sein. Die Palette reicht von Textilien über Skulpturen bis hin zu Gemälden. Das Museum wird auch digitale Ausstellungen auf seiner Website anbieten. (red, 31.1.2022)