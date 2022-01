Besonders hoch ist der Anteil an Wechselwilligen unter den 41- bis 50-Jährigen mit 60 Prozent. Foto: Getty Images/iStockphoto

Neues Jahr, neuer Job? Diesen Vorsatz haben wohl einige Beschäftigte gefasst – oder sind zumindest offen für einen Jobwechsel, das belegten zuletzt einige Umfragen. Auf der anderen Seite suchen Unternehmen heuer wieder deutlich mehr Personal. Das zeigt eine Befragung der Jobplattform Hokify unter Personalverantwortlichen und Jobsuchenden in Österreich mit über 1.000 Teilnehmenden.

Die Pandemie und die derzeitigen Maßnahmen haben laut der Befragung keinen wesentlichen Einfluss mehr auf die Personalplanung: 53 Prozent der befragten Personalverantwortlichen wollen 2022 mehr Mitarbeitende einstellen als im vergangenen Jahr. Die beiden größten Herausforderungen für die Mitarbeitergewinnung sehen sie im Fachkräftemangel (39 Prozent) sowie im sogenannten War for Talents (30 Prozent), also dem Kampf um die besten Kandidatinnen und Kandidaten für ihr Unternehmen.



"Obwohl die Pandemie keine große Rolle mehr in der Personalplanung spielt, gibt es mit den hohen Infektionszahlen, 2G-Kontrollen und Impfpflicht noch kurzfristige Herausforderungen, besonders in den Branchen Handel, Gastronomie und Beherbergung sowie in der Pflege. Wenn die Infektionszahlen im Frühling wieder zurückgehen sollten, rechnen wir noch einmal mit einem sprunghaften und deutlichen Anstieg des Personalbedarfs", sagt Hokify-Geschäftsführer Daniel Laiminger.



Hohe Wechselbereitschaft

Auch diese Umfrage belegt die hohe Wechselbereitschaft der Beschäftigten: Über alle Branchen und Altersgruppen hinweg denken mehr als die Hälfte "sehr häufig" über einen Jobwechsel nach. Besonders hoch ist der Anteil unter den 41- bis 50-Jährigen mit 60 Prozent, am niedrigsten in der Gruppe der 21- bis 30-Jährigen mit 47 Prozent.

Außerdem haben zwei von drei Befragten den Vorsatz gefasst, heuer einen neuen Job zu finden, und sind bereit, sich beruflich zu verändern. Die Faktoren, die laut den Befragten am meisten für einen Jobwechsel sprechen, sind ein höheres Gehalt (25 Prozent), ein sicherer Arbeitsplatz (22 Prozent) sowie bessere Arbeitsbedingungen (12 Prozent).

"Am Arbeitnehmermarkt herrscht Aufbruchstimmung. Viele, die wegen der Pandemie in den letzten beiden Jahren nicht bereit waren, den Job zu wechseln, sind jetzt aktiv auf der Suche nach neuen Stellen. Unabhängig von der Wechselbereitschaft haben qualifizierte Arbeitskräfte jetzt die Möglichkeit, sich passende Stellen auszusuchen, weil sie so gefragt sind", sagt Karl Edlbauer, ebenfalls Geschäftsführer von Hokify. (red, 31.1.2022)