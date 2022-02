Bono gibt seine Stimme im Animationsfilm "Sing 2" (siehe Foto von der Premiere in Los Angeles im Dezember) für einen Löwen her – und Bono singt auch weiterhin mit U2. Foto: Reuters

U2 – Sunday Bloody Sunday

Dass es sich um eine der schlechtesten Bands aller Zeiten handelt, braucht Pathosschmock Bono nicht extra zu erwähnen. Er tat dies allerdings neulich über sein Schaffen mit U2 in einem Podcast. Rechtzeitig zum 50. Gedenken an den "blutigen Sonntag", das Massaker britischer Soldaten an unbewaffneten Bürgern in Nordirland, veröffentlicht er gemeinsam mit Gitarrist The Edge eine erbärmliche Lagerfeuerversion des alten Hits Sunday Bloody Sunday auf Youtube. Ein Lehrstück. Viel mieser kann Musik nicht werden.

U2

John Zorn & Bill Laswell – The Cleansing

John Zorn & Bill Laswell sind Veteranen der New Yorker Downtown-Szene der späten 1970er-Jahre. Als Duo mit Saxofon und Bass haben die beiden trotz anderweitiger Vergangenheiten im Grenzland der Musik an der Kippe zum Underground nun mit The Cleansing ein quietschvergnügtes Jazzalbum eingespielt, das nicht mehr und nicht weniger als eines ist: quietschvergnügt. Die Stücktitel künden von großen Alten, Aleister Crowley, William Burroughs, Alejandro Jodorowsky. Wir hören freien Jazz mit Hupe. Peter Brötzmann könnte das gefallen. (Achtung: John Zorn verweigert sich mit dem neuen Album sämtlichen Streamingdiensten. Das Album wird legal ab Anfang Februar ausschließlich als CD oder LP auf seinem eigenen Label Tzadik erhältlich sein!)

Antonio Torres

Imarhan – Aboogi

Mit den Stars des Genres ist die algerische Band Imarhan ("Die, die mir etwas bedeuten") blutsverwandtschaftlich verbunden. Und auch musikalisch lassen sich zu Tinariwen aus Mali Parallelen ziehen. Allerdings haben Sadam Abderahmane und seine Kollegen auch für ihr neues Album Aboogi ein wenig mehr westlichen "Rock" in ihre Songs einfließen lassen als die übermächtigen Vorbilder. Die Lieder sind dennoch gut abgehangen und klingen so, wie man es wahrscheinlich schon immer gemacht und noch lange vor der sechssaitigen Gitarre praktiziert hat: "Wüstenblues".

Imarhan

(schach, 1.2.2022)