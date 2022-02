Seit Jahren wird der Niedergang des gedruckten Buches prophezeit, noch aber erfreut es sich bester Gesundheit. Die Pandemie hat den Umsätzen neuen Auftrieb verliehen – wie lange hält die erfreuliche Entwicklung aber an? Jemand, der darüber Auskunft geben kann, ist Herbert Ohrlinger. Der ehemalige Journalist hat den Wiener Zsolnay Verlag unter dem Dach von Hanser in den vergangenen 25 Jahren zu einer neuen Blüte geführt. Standard-Kulturchef Stephan Hilpold hat den Verlagsleiter in einem der schönsten Literaturräume von Wien, in der Alten Schmiede in der Schönlaterngasse zum StandART-Gespräch getroffen.