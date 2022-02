Die Aktie des Zahlungsdienstleisters Paypal rauschte am Mittwoch nach unten – und mit ihr Kryptowährungen wie Bitcoin. Foto: Richard Drew/AP

Während die US-Börsen sich nicht zuletzt aufgrund guter Quartalsergebnisse von Google-Mutter Alphabet am Mittwoch positiv entwickelten, gab es mit Paypal auch einen prominenten Ausreißer. Nachdem der Zahlungsdienstleister Ende 2021 weniger verdiente, als Analysten erwartet hatten, und sich der Gewinn im Zeitraum von Oktober bis Dezember 2021 auf 801 Millionen Dollar halbierte, stürzte die Aktie schon vorbörslich komplett ab.

Paypal-Aktie stürzt ab

Am Mittwochabend notierte das Paypal-Wertpapier bei minus 25 Prozent und zeigte einmal mehr, dass einige Technologieaktien nach enormen Zugewinnen während der Pandemie auf wackeligen Beinen stehen. Der überraschend große Crash war wohl mit ein Grund, warum auch Bitcoin und damit der gesamte Kryptomarkt am Mittwoch nachgab und sämtliche Gewinne einbüßte, die in den vergangenen fünf Tagen Schritt für Schritt erkämpft wurden.

Mit minus fünf Prozent zum Vortageshoch hielt sich das Minus für Bitcoin-Verhältnisse bis Mittwochabend noch in Grenzen. Bei der zweitgrößten Kryptowährung Ethereum und anderen Altcoins fiel die Abwärtsbewegung naturgemäß heftiger aus und machte einmal mehr deutlich, dass die Nervosität im Kryptomarkt und die Korrelation zum technologielastigen Aktienmarkt derzeit besonders hoch ist.

Bitcoin und Kryptomarkt schwächeln

Dass gerade Paypal unter der Kryptoanlegerschaft mit Argusaugen beobachtet wird, liegt auf der Hand. Die Ankündigung des Zahlungsdienstleisters im Herbst 2020, Kryptowährungen wie Bitcoin zu akzeptieren, war mit für die darauffolgende Preisexplosion und die monatelange Rallye verantwortlich. Zuletzt sickerte durch, dass Paypal offenbar einen an den US-Dollar gekoppelten Stablecoin plant, was ebenfalls als positives Zeichen für die Akzeptanz von Krypto als digitales Zahlungsmittel gewertet wurde.

Auch wenn der Umsatz im Berichtszeitraum um 13 Prozent auf 6,9 Milliarden Dollar zulegte, bereitet Anlegern der Ausblick Sorge, der ein deutlich gebremstes Wachstum für das kommende Quartal vorsieht. Schwächelt Paypal, ist dies auch ein Warnzeichen für Fintechs, wie die im Finanzmarkt tätigen Start-ups genannt werden. Viele von ihnen docken bereits am Kryptomarkt an oder haben dort noch viel vor. (step, 2.2.2022)