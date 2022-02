Natal, Brasilien

Natal gilt als das Tor zu den Stränden von Rio Grande do Norte und befindet sich an der Atlantikküste Brasiliens an der Mündung des Flusses Potengi. An den abgeschiedenen Stränden Pipa und Piragi findet man Ruhe und Frieden, wohingegen man es in Genipabu und Tibau do Sul krachen lassen kann. Die Stadt ist vom Parque das Dunas umgeben. Dessen bis zu 30 Meter hohe Dünen lassen sich mit einem Buggy oder auf dem Rücken eines Dromedars erkunden. Laut Nasa ist die Luft in der Stadt die sauberste des Kontinents. Zudem befindet sich hier auch der größte Cashewbaum der Welt.