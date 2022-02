In Ländern wie der Schweiz sei man optimistischer an die Wintersaison gegangen, sagt Tourismusforscher Zellmann. Von der bevorstehenden 3G-Regel halten Hoteliers wenig

Zwoa Brettl, a gführiger Schnee – aber nur ein verhaltenes Juchhe. Corona versetzt vor allem auch dem Wintertourismus einen herben Dämpfer. Und dass die besonders buchungsstarken Semesterferien – Wien und Niederösterreich starten heute, Freitag – mit dem Höhepunkt der aktuellen Omikron-Welle einhergehen, sorgt bei Hoteliers und Gastronomen nicht gerade für die nötige Pistengaudi.

Doch die jüngsten Zahlen geben Grund zur Hoffnung: Die Tourismus-Nachfrage hat sich nämlich mit Ende des letzten Lockdowns nach Weihnachten unerwartet schnell erholt. Die Nächtigungszahlen und Einnahmen waren in der angelaufenen Wintersaison 2021/22 in den Monaten November und Dezember zwar deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Aber: Lockerungen der Anti-Corona-Maßnahmen und eine offenkundig ungebrochene Reiselust sorgen für einen spürbaren Aufwind.

Laut Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) gab es etwa in Salzburg im Dezember im Vergleich zum Vormonat November ein Plus von 222,3 Prozent, in Tirol von 214,2 Prozent, in Vorarlberg von 262,8 Prozent und in Österreich insgesamt von 87,3 Prozent. Konkret konnten im Dezember 50 Prozent der Nächtigungen im Vergleich zum Vorkrisenniveau erreicht werden.

Touristische Eigenfehler

Peter Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit- und Tourismusforschung, merkt an, dass es als Erfolg zu werten sei, "wenn wir heuer mit 80 Prozent vom Winter 2019 durchkommen". Aber: "Das ist die realistische Obergrenze. Aktuell sind die Hoteliers in den namhaften Skigebieten im Moment noch weit entfernt von diesen 80 Prozent." Petra Nocker-Schwarzenbacher, Hotelbetreiberin aus St. Johann im Pongau, berichtet im Gespräch mit dem STANDARD von einer Auslastung in Sphären von 50 bis 60 Prozent in ihrem Betrieb. Mehr sei derzeit nicht zu erwarten.



Dazu kommt, dass derzeit viele Betriebe allgemein noch geschlossen sind. Zellmann: "Die Gastronomie am Berg hat weitgehend zu." Groß sei auch die Gefahr, dass die Skifahrer an Österreich vorbeiziehen: "In der Schweiz und in Südtirol ist die Situation wesentlich besser, weil man dort eine durchaus optimistische Saison gefahren ist, was die Covid-Vorschriften anbelangt." Das sieht auch der Hotelier Arthur Mössmer aus St. Anton am Arlberg so. Seine Gäste seien aufgrund von Einreiseschwierigkeiten in andere Länder ausgewichen, sagt er.

Ein Jammern auf österreichischer Tourismusseite hält der Experte Peter Zellmann dennoch nur sehr bedingt für angebracht: "Die Botschaften waren zu unterschiedlich. Die Tourismuswirtschaft hätte von Anbeginn an mit einer Stimme sprechen und an einer klaren 3G-Regel festhalten müssen." Der Branche sei es jetzt schon zwei Jahre nicht gelungen, eigene Konzepte vorzulegen: "Da musst du dir als Touristiker im Sommer Gedanken machen. Und nicht darauf warten, was die Politik letztlich vorlegt."

Von der kommenden 3G-Regelung, die mit 19. Februar in Kraft tritt, halten viele Hotelbetreiber jedoch nichts. "Also wenn, dann richtig. Nicht so etwas Widersprüchliches", sagt Nocker-Schwarzenbacher. In ihrem Haus würden Gäste, die unter der Annahme der 2G-Regelung gebucht hätten, zunehmend stornieren, weil sie nun damit rechnen müssten, auf nur Getestete zu treffen: "Erst gestern haben welche angerufen und wollten ihre Buchung rückgängig machen", ärgert sich die Hotelbetreiberin über die Situation. Hotelier Arthur Mössmer sieht sich vor diesem Hintergrund nun gezwungen, bei 2G zu bleiben. Auch andere Hoteliers dürften so reagieren. Sorgen müsse man sich um sein Hotel zwar nicht machen, problematisch sei es jedoch allemal, sagt Mössmer.

