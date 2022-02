Die Schlussrechnung wurde am Montag präsentiert: 400 Millionen Euro Mehrkosten konnten laut der Stadt "abgewehrt" werden

Großteils konnte eine Einigung mit den Auftragnehmern erzielt werden – drei Verfahren sind noch anhängig, heißt es von der Stadt Wien. HANS KLAUS TECHT

Wien – Die Schlussrechnung für die Wiener Klinik Floridsdorf – besser bekannt unter dem früheren Namen Krankenhaus Nord – liegt nun vor. Das Megaspital kostete insgesamt 1,262 Milliarden Euro, berichteten Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der stellvertretende Generaldirektor des Gesundheitsverbunds, Herwig Wetzlinger, am Montag bei einer Pressekonferenz. Das 2019 in Betrieb gegangene Krankenhaus war angesichts zahlreicher Probleme beim Bau immer wieder in den Schlagzeilen.

Höchstgrenze nicht überschritten

Inzwischen konnte mit hunderten beteiligten Firmen eine Einigung erzielt werden, hieß es. Lediglich drei Verfahren gegen Auftragnehmer müssten noch gerichtlich geklärt werden. 400 Millionen Euro Mehrkosten hätten abgewehrt werden können.

Die Gesamtsumme liege unter den vom Rechnungshof prognostizierten 1,41 Milliarden Euro, betonte Hacker. Sie sei auch geringer als seine politische Vorgabe – also die von ihm 2018 vorgegebene Höchstgrenze von 1,341 Milliarden. (APA, 7.2.2022)