Pro

von Michael Steingruber

Der wahre Wert von Dingen erschließt sich oft nur im Ernstfall. So zählt etwa die Tankstelle kaum zu den Lieblingsorten vieler Menschen. Erst wer sich mit dem letzten Tropfen Sprit zur Zapfsäule geschleppt hat, schätzt sie wirklich. Ihr kühles Neonlicht weist wie ein Leuchtturm in den sicheren Hafen – und das nicht nur bei automobilen Notfällen.

Rettung bietet die Tanke auch jenen, die gerne mal Anlässe wie den Valentinstag vergessen und nach Ladenschluss plötzlich mit leeren Händen dastehen. Da eignen sich die bunten Schnittblumen aus dem Tankstellenshop ideal als Last-Minute-Geschenk. Die Sträuße sind natürlich nicht so üppig und gekonnt komponiert wie ein Bouquet von Fachleuten der Floristik. Aber sie erfüllen ihren Zweck. Und ist es nicht der Gedanke, der zählt? Dass einen dieser erst in der letzten Sekunde ereilte, muss ja niemand wissen. Einfach die verräterische Verpackung vor der Blumenübergabe entsorgen! An der Tankstelle gibt’s zum Glück auch Mistkübel.