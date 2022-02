Album da, Sänger weg: "Ants From Up There" der britischen Band Black Country, New Road

Timing ist alles: Sänger Isaac Wood (Mitte) ist rechtzeitig zum Erscheinen des neuen Albums "Ants From Up There" ausgestiegen. Foto: Ninja Tune/Rosie Foster

Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass die Welt mit Songs über Schneekugeln zugemüllt wird. Die britische Hipster-Band Neigungsgruppe Wien-Neubau, Pardon, Black Country, New Road, die voriges Jahr international zwischen New York Times und Donaufestival Krems groß abgeräumt hat, hält allerdings auf ihrem neuen, ziemlich genau ein Jahr nach dem Debüt veröffentlichten Album Ants From Up There im Refrain des neunminütigen Songs Snow Globes eine entscheidende Erkenntnis bereit: Schneekugeln schütteln sich nicht von allein: "Oh, god of weather, Henry knows / Snow globes don’t shake on their own, ah!"

Da ist zwischen Drogenmetapher und Tourismusfalle einiges drin. Es reicht bei einer auf dem Griffbrett dahingehantelten Schülerband-Gitarrenakkordabfolge, die man sich mit im Mundwinkel festgeklemmter Zunge gespielt und zu den alten Göttern Sonic Youth betend vorstellen muss, für eine im gesamten europäischen Hipstertum nur noch selten gehörte Intensität. Sie verdankt sich vor allem Wanderprediger Isaac Wood.

Black Country, New Road

Der ist aufgrund psychischer Probleme (oder eines lukrativen Solovertrags?) gerade rechtzeitig zum Erscheinen des zweiten Albums und des allgemein erwarteten kommerziellen Durchbruchs von Black Country, New Road aus dem Septett ausgestiegen. An anderer Stelle des Albums heißt es in The Place Where He Inserted The Blade mit festem Tritt und irrem Blick: "I’ll praise the Lord, burn my house / I get lost, I freak out!"

Im Wesentlichen aber ist das Kollektiv aus der Südlondoner Windmill-Pub-Szene (mit Bands wie: Fat White Family, Black Midi, Goat Girl ...) auch ohne Kanzelpredigt ein Erlebnis außerhalb der üblichen Indie-Pop-Norm. In Chaos Space Marine geht es mit Violine, Saxofon und barock-gehacktem Keyboard-Minimalismus im Stile Michael Nymans Richtung 1970er-Progressive-Rock von Van Der Graaf Generator. Klezmer und britischer Folk lassen sich aus den live flexibel gehaltenen Stücken auch heraushören. Es besteht allerdings keine Verpflichtung dazu. Wichtig ist bei diesem quirligen Haufen eines. Am Ende muss es kesseln. Alle Macht dem Crescendo! Der Sänger wird dann eh bald wieder heimkommen. (Christian Schachinger, 11.2.2022)