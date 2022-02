Adrianne Lenker und ihr Quartett veröffentlichen mit "Dragon New Warm Mountain I Believe In You" gleich 20 Songs zwischen Americana und britischen New-Wave-Einflüssen

Big Thief zählen zu den Topbands des Alternative-Mainstream. Foto: AP

Adrianne Lenker und ihre Band Big Thief kommen ursprünglich aus der US-Americana-Szene. Traditionelle Einflüsse aus Country, Bluegrass oder Folk werden vom Quartett auf angenehme wie eindringliche Weise mit den diversen Ausformungen des gängigen Alternative-Mainstream verwoben. Am beliebtesten und bekanntesten dürfte ihr Hit Shark Smile sein. Er ist auf dem 2017 erschienenen Album Capacity enthalten und gilt bis heute als fixer Bestandteil jedes einschlägigen DJ-Sets aus diesem immergrünen Genre.

Vom für diese Szene zentralen US-Label Saddle Creek ist die Band mittlerweile zur britischen Firma 4AD übersiedelt. Dem neuen, mit 20 Songs äußerst opulenten Album mit dem ausufernden Titel Dragon New Warm Mountain I Believe In You hört man auch jederzeit an, dass sich Big Thief nun vermehrt um Inspiration aus bisher eher nur gestreiften Musikbereichen bemühen. Entstanden ist das Album selbstverständlich im Lockdown.

Big Thief

Aus insgesamt 45, in vier verschiedenen über die USA verstreuten Studios entstandenen Songs wurden 20 Stücke destilliert. Zusätzlich zu alter Lagerfeuerromantik mit Geige, Maultrommel und akustischer Gitarre in Stücken wie Spud Infinity wehen etwa in Time Escaping auch Klänge aus der New Wave der frühen 1980er-Jahre herüber. Die Talking Heads in ihrer "afrikanischen" Phase sind eindeutig herauszuhören. Flower Of Blood und Little Things werden dann auch mit im Hallraum verwaschener Gitarre Richtung The Cure und deren Düsterkollegenschaft gedeutet.

Die ganze Unternehmung, die im Bedarfsfall gut als nicht allzu störende Hintergrundmusik taugt, steht und fällt mit Adrianne Lenkers einzigartiger Stimme. Fragil und zitternd, flehend und hypnotisch – und immer wieder auch wie ein Messer durch die Butter schneidend, entsteht so eine Intensität, die so manches überflüssige Lied mehr als entschuldigt. (schach, 14.2.2022)