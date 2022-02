"Auf diesem Klapptelefon wurde Geschichte geschrieben. Sie begann in einem Shoppingcenter, in dem ich nach Flehen und Betteln dieses Handy bekommen hab. Ich war damals zehn Jahre alt und mit diesem Magenta-farbenen Statussymbol und meinen dazupassenden rosa Converse mit Pailletten endlich fast schon beliebt in meiner Klasse.

Rahel: "Ich musste während der Session dicht neben der Steckdose sitzen, weil der Akku so schwach war." Foto: Nathan Murrell

Dabei hatte meine Mutter vehement versucht, dem mit konsequent Genderneutraler, schlammfarbener Kleidung gegenzusteuern. Bald schon entdeckte ich die Aufnahmefunktion des Geräts und habe meinen ersten ‚Song‘, ganz a cappella, eingesungen – inspiriert und begleitet durch den rosafarbenen Glanz, den mir dieses neue Gadget verliehen hat.

Natürlich auf Kauderwelsch-Englisch! Ich musste während der Session dicht neben der Steckdose sitzen, weil der Akku so schwach war. Ich werde das Telefon demnächst mal anstecken und schauen, ob es noch geht. Und vielleicht wird doch noch eine Single aus dem Song." (Michael Hausenblas, RONDO, 23.2.2022)