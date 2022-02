"Elden Ring" erscheint am 25. Februar. Foto: From Software

Ende kommender Woche ist es so weit: Am Freitag, dem 25. Februar, geht "Elden Ring" an den Start. Viele Freunde der "Dark Souls"-Reihe, ebenfalls aus dem Hause From Software, fiebern dem Launch bereits mit Spannung entgegen.

Wie auch die anderen Titel des Studios soll auch dieses Game mit knallharten Kämpfen punkten, in denen jeder Fehler das sofortige Ableben bedeuten kann. Einer der Endgegner ist aber für manche Spieler womöglich von vornherein nicht bezwingbar: die Mindestanforderungen für die PC-Version.

Nach einigem Hin und Her – die Spezifikationen waren kurzzeitig auf der "Elden Ring"-Website aufgetaucht und dann wieder entfernt worden – sind diese nun bestätigt. Veröffentlicht hat sie nun der offizielle Twitter-Account für das Spiel.

12 GB RAM notwendig



Das Game setzt Windows 10 oder 11 voraus und wird 60 GB Speicher am Datenträger der Wahl belegen. Als Minimalausstattung beim Prozessor wird ein Intel Core i5-8400, respektive ein AMD Ryzen 3 3300X genannt, für Rechner mit AMD-CPU also ein relativ aktuelles Modell. Die Ryzen-3000-Serie debütierte im Juli 2019, Intels achte Core-i-Generation zwei Jahre früher.

In Sachen Grafikkarte muss es bei Nvidia-Karten zumindest die Mittelklasse der 2016 vorgestellten "Ampere"-Generation sein, und zwar in Form der GTX 1060, wobei das ursprüngliche Modell mit 3 GB VRAM ausreichen soll. Für AMDs Karten gilt als Minimallösung die RX 580 aus 2017.

Während diese Vorgabe selbst Besitzer nicht mehr taufrischer Gaming-PCs wohl erfüllen können, könnte der Arbeitsspeicher-Hunger von "Elden Ring" zu einem echten Knackpunkt werden. Es sollen nämlich wenigstens 12 GB RAM auf dem System vorhanden sein, um den Titel flüssig spielen zu können.

Immerhin scheint die Performance gut zu skalieren, denn die empfohlenen Spezifikationen liegen nicht allzu weit darüber. Hier werden ein Core i7-8700, respektive Ryzen 5 3600X angeführt. Bei der Grafikkarte legt man sich auf eine Nvidia Geforce GTX 1070 bzw. Raden RX Vega 56 fest. Beim Arbeitsspeicher steigen die Anforderungen auf 16 GB.

Multiplayer-Comeback für "Dark Souls"

Wer die Mindestanforderungen nicht erfüllt und derzeit auch nicht das Budget zum Aufrüsten oder eine Konsole hat, kann sich freilich weiter den "Dark Souls"-Games widmen. Für diese sollen nach dem Start von "Elden Ring" die PC-Multiplayer-Server wieder hochgefahren werden, die aktuell zur Behebung eines schweren Sicherheitslecks offline sind. (gpi, 15.2.22)