Voller Elan begibt man sich in die Arbeit, freut sich auf Kolleginnen, Kollegen und die Tätigkeit – arbeitet man doch an einem Projekt, das Spaß macht, sinnvoll erscheint und die Welt vielleicht ein bisschen besser macht. So erhoffen sich viele Menschen die Arbeitswelt. Die Realität schaut aber offenbar anders aus, wie die "Employee Engagement"-Studie von Great Place to Work zeigt. Demnach erleben Mitarbeitende weltweit und anhaltend einen Mangel an Vertrauen, Sinn und Bindung gegenüber ihrem Arbeitgeber.

Welche Bedeutung hat Ihr Job für Sie? Foto: imago/allOver

Vor allem wenn es um die Sinnfrage im Job geht, ist das Ergebnis recht düster. Der Aussage "Meine Arbeit hat für mich besondere Bedeutung und Sinn – sie ist weit mehr als ein Job" stimmten nur vier von zehn Erwerbstätigen in Österreich zu, was uns damit im internationalen Vergleich den letzten Platz einbrachte. Weltweit stimmten sechs von zehn Befragten dieser Aussage zu, und Dänemark belegte den ersten Platz mit 70 Prozent.

Wie würden Sie diese Frage beantworten?

Der britische Sozialanthropologe James Suzman zeigt in seinem Buch "Sie nannten es Arbeit", wie die Arbeit von uns Besitz ergreifen und unser Leben dominieren konnte. Im STANDARD-Interview sagt er: "Wir leben in einer Kultur, die auf Arbeit fokussiert ist. Unser Wirtschaftssystem ist extrem gut darin, unsere Grundbedürfnisse zu befriedigen. Das führt dazu, dass wir mehr Zeit damit verbringen, in Jobs zu arbeiten, auf die die Welt wahrscheinlich verzichten könnte. Das sind Jobs, die weder viel Wert für uns selbst noch für andere Menschen bringen und die wir erfunden haben, damit eben jeder eine Arbeit hat."

"Oneiros" sieht das ähnlich:

"Berufung ist das keine", schreibt "the_byte":

"robert27" macht seinen Job schon lange und hat noch immer große Freude dabei:

Rückblickend aus der Pension betrachtet "Leonora56" das Arbeitsleben:

Empfinden Sie Ihren Job als erfüllend?

Welche Aspekte Ihrer Arbeit würden Sie nicht vermissen, welche bereichern Sie? Wie hat sich Ihre Einstellung zu Ihrem Job über die Jahre verändert? Was und wie würden Sie gerne arbeiten, wenn Sie keinen finanziellen Druck hätten? (wohl, 23.2.2022)