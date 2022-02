Mit dem neuen Kontinent beginnt der nächste Reiseabschnitt von Asien nach Ozeanien. Nur das Wetter bleibt sich treu: Die überdurchschnittlichen Regentage dieses Spätsommers durchkreuzen erwünschte Tage an den vielen Stränden von Sydney. Und so wird vom größten Museum abwärts alles Indoor-Mögliche besucht. Gestartet wurde die Weltreise in Laos, führte über Vietnam nach Hongkong und schließlich nach Australien.



Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

Foto: Kathrin Feichtinger

(Kathrin Feichtinger, 22.2.2022)