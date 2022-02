In jeder Beziehung kann es vorkommen, dass man seinem Partner oder seiner Partnerin einmal misstraut. Er ist ständig mit Freunden unterwegs, sie macht mehr Überstunden oder das Handy wird plötzlich ein wenig zu schnell weggedreht. Solche Zweifel können in gesunden Beziehungen meist schnell aus der Welt geschafft werden. Hält das Misstrauen aber an, wollen manche Menschen ganz genau herausfinden, ob ihr Partner oder ihre Partnerin fremdgehen würde.

Dafür wenden sie sich zum Beispiel an Therese – sie ist Treuetesterin und hat 2010 die Agentur Die Treuetester gegründet. Diese bietet die unterschiedlichsten Tests an. Von Messaging über persönliche Treffen bis hin zum Spermaspurentest. Ob Treuetesterinnen manchmal moralische Zweifel haben, wie sie bei ihren Tests vorgehen und welche kuriosen Erfahrungen man in dem Beruf macht, darum geht es in dieser Folge von "Beziehungsweise". (red, 23.2.2022)