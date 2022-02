Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zog fragwürdige Geschichtsvergleiche. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien/Kiew/Moskau – Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) sorgt mit fragwürdigen historischen Vergleichen für Unverständnis und Kritik. So stellte er im "Club 3"-Gespräch die Forderung, er solle den Vorsitz im "ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss" abgeben, mit der Ausschaltung des Parlaments 1933 gleich.

Rolle im U-Ausschuss

"Es wird nicht möglich sein, mit permanenten Unterstellungen jemanden rauszukicken", wehrte sich Sobotka abermals gegen Aufforderungen, er solle den U-Auschuss abgeben und weiter: "Dann könnte man auch die Zweite Präsidentin und den Dritten Präsidenten rauskicken. Und wer soll es dann machen? Das haben wir schon einmal gehabt – 1933."

Am 4. März 1933 war es bei einer Abstimmung im Parlament zu einem Formalfehler gekommen. Aufgrund der folgenden Geschäftsordnungskrise traten die drei Präsidenten des Nationalrates zurück, womit die Sitzung unterbrochen war. Am 15. März versuchten die sozialdemokratischen und großdeutschen Abgeordneten, die Sitzung fortzusetzen. Die Regierung von Engelbert Dollfuß verhinderte diesen Versuch jedoch mithilfe der Polizei. Die parlamentarische Demokratie in Österreich war damit de facto ausgeschaltet. Die Folge war die austrofaschistische Diktatur.

Der 25. parlamentarische Untersuchungsausschuss der Zweiten Republik startet am 2. März. Die anderen politischen Partien warfen dem ÖVP-Politiker Sobotka in der Vergangenheit wiederholt Befangenheit vor und forderten deshalb seine Ablöse als Vorsitzender. Sobotka lehnte dies ab und verwies auf die Geschäftsordnung, die den ersten Nationalratspräsidenten als U-Ausschuss-Vorsitzenden vorsehe. Zuletzt zeigte er sich bemüht, Zweifel an seiner Objektivität auszuräumen. Sollten etwa ehemalige Mitarbeiter befragt werden, will der ehemalige Innenminister den Vorsitz für diese Zeit abgeben.

Vergleich mit 1945

Sobotka sorgte im "Club3" auch mit einer Aussage zur Ukraine für Aufsehen. Dort wurde der Nationalratspräsident gefragt, ob Österreich aktuell bereit sei, Kriegsvertriebene aufzunehmen. Die Antwort: "Die Ukrainer müssen in der Ukraine bleiben und letztlich ihr Land verteidigen. Was wäre gewesen, wenn alle Österreicher nach 1945 geflohen wären?"

Am Samstag gab Polen bekannt, dass seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine 100.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland angekommen sind.

Kritik der Opposition

"Fassungslos" zeigte sich SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried über die "unerträglichen Geschichtsvergleiche" Sobotkas. "Wenn Sobotka die Lage der Ukraine mit Österreich 1945 gleichsetzt – also den Angriffskrieg Russlands mit der Befreiung Österreichs vom NS-Regime – dann ist das eine Schande", meinte Leichtfried. Die Aussagen zur Ausschaltung des Parlaments 1933 seien wiederum ein weiterer Beleg, "dass er für das Amt ungeeignet ist".

Ähnlich reagierten die Neos. "Das sind völlig jenseitige Vergleiche. Als Historiker weiß Präsident Sobotka das auch. Ich appelliere eindringlich an ihn, diese Aussagen umgehend zurückzuziehen und sich dafür zu entschuldigen", meinte deren stellvertretender Klubobmann Nikolaus Scherak in einer Aussendung. (APA, red, 26.2.2022)