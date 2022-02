Die Inhalte von Russia Today stehen schon länger in der Kritik. Foto: Screenshot/Twitter/stromberger1

Am Samstag verkündete Google eine vorübergehende Sperre für mehrere russische Propaganda-Kanäle, darunter auch der Staatssender RT. Österreichische Anbieter wie A1 oder Magenta reagierten zunächst nicht – zumindest Magenta nahm am Sonntag jedoch RT aus dem Kabelprogramm.

Foto: Screenshot/apo

RT offline

Auf Anfrage des STANDARD hieß es bei Magenta am Samstag noch, man sei eine neutrale Plattform, die sich an gesetzliche Regelungen zu halten habe. In diesem Fall habe man einen aufrechten Vertrag mit dem Anbieter, den man nicht einfach brechen könnte. RT habe eine Sendelizenz, die vor Jahren für die ausgestrahlte englischsprachige Ausgabe in Großbritannien für die gesamte EU erteilt wurde.

Die nicht verhallende Kritik hat aber offenbar gewirkt und so können Magenta-Kunden derzeit nicht auf Russia Today zugreifen. Wie lange der Sender nicht im Programm enthalten sein wird, ist noch unbekannt. Bei A1 TV kann man Inhalte von RT noch empfangen.

Bereits am Freitag verkündete Magenta, dass man "bis auf weiteres alle Anrufe und SMS in und aus der Ukraine für Magenta-Kundinnen kostenfrei stellen" würde. Auch Roaming in der Ukraine ist derzeit laut Angaben von Magenta kostenfrei. (red, 27.2.2022)