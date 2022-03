Welche Platten sind Ihre liebsten? Foto: eclipse_images Getty Images

Im digitalen Zeitalter gibt es Musik aus aller Welt um wenig Geld auf Knopfdruck. Streamingdienste, Youtube und Co haben in den vergangenen zwei Jahrzehnten das Musikbusiness ordentlich aufgemischt. Auch die Technologie und die Geräte, auf denen Musik abgespielt wird, haben sich im Laufe der Jahre verändert. Hatte man vor 15 Jahren noch eine Sammlung an CDs zu Hause, die Kassetten und Schallplatten als Tonträger weitgehend abgelöst haben, und war es vor zehn Jahren üblich, einen MP3-Player zu besitzen, statt mit einem Diskman herumzulaufen, hat sich mittlerweile bei vielen das Handy als einziges Tool, Musik abzuspielen, etabliert.

Back to Vinyl

Verwunderlich also die Nachricht von Anfang März, dass in der Steiermark ein neues Schallplattenpresswerk entsteht – oder? Wirft man einen Blick auf die vergangenen Jahre und die in vielen Ländern steigenden Verkaufszahlen von Platten, scheint diese Meldung hingegen wenig überraschend. Die alten schwarzen Scheiben haben vor wenigen Jahren so etwas wie ein Comeback erlebt. Während manche Liebhaberinnen und Liebhaber ohnehin nie davon abgewichen sind, sind andere erst kürzlich auf den Vinyl-Geschmack gekommen. Sich Plattenspieler zuzulegen, in der Sammlung der Großeltern oder der Eltern zu stöbern oder in einem Plattenladen neue zu kaufen ist für viele attraktiv geworden. "scandigypt" versteht, warum es zu einem Vinyl-Revival gekommen ist:

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie Schallplatten zu Hause? Haben Sie sich in den letzten Jahren neue zugelegt? Was macht den Reiz von Vinyl aus? Oder können Sie mit dem Comeback der Schallplatte eher weniger anfangen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 10.3.2022)