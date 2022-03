Die illustre Truppe lässt sich auch aus der Cloud streamen. Foto: Screenshot

Wie immer zum Monatsanfang teilt Microsoft mit, welche Spiele es demnächst in den Xbox Game Pass schaffen, welche Games Updates erhalten und welche wieder verschwinden. Und für den März 2022 gibt es gleich mehrere interessante Neuigkeiten.

So wird das vom STANDARD im Vorjahr rezensierte "Marvel’s Guardians of the Galaxy" ab 10. März für PC und Konsole im Game Pass enthalten sein, außerdem können Abonnenten des Game Pass Ultimate das Spiel aus der Cloud streamen.

Ebenfalls schon jetzt in der Cloud verfügbar ist der "Microsoft Flight Simulator" – und Fans des Spiels wissen, was das bedeutet: Endlich keine lästigen Updates mehr, die schon so manchem geplanten Spieleabend einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Ebenso ist das im unserer Monatsvorschau März angekündigte "FAR: Changing Tides" ab sofort im Game Pass (PC, Konsole, Cloud) enthalten.

Xbox Game Pass im März 2022

Konkret wandern im März also die folgenden Spiele in den Xbox Game Pass:

Außerdem ist ab sofort das Sentinel Update für No Man's Sky verfügbar. Indes wurde seitens Microsoft angekündigt, dass die folgenden Spiele ab 15. März nicht mehr im Game Pass verfügbar sein werden:

Playstation Plus im März 2022

Ebenso hat Sony die Spiele verkündet, die ab 1. März im Rahmen des Playstation-Plus-Abos für die Konsolen erhältlich sind. Im Programm sind "Ark: Survival Evolved", das Rennspiel "Team Sonic Racing" und das Cyberpunk-First-Person-Abenteuer "Ghostrunner". Zusätzlich zu diesen Titeln können sich Playstation-Fans im Bonusspiel "Ghost of Tsushima: Legends" mit diversen Gegnern messen. (red, 1.3.2022)