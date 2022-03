Noch vor wenigen Wochen schien es unvorstellbar: Doch plötzlich herrscht mitten in Europa Krieg, die russische Armee ist in der Ukraine einmarschiert. Parallel dazu ist der Konflikt international eskaliert. Wladimir Putin hat die russischen Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft versetzt, wozu wohl auch die Atomstreitkräfte gehören. Die EU hat gemeinsam mit den USA beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt, es werden Waffen aus dem Westen ins Kriegsgebiet geliefert.

Wie schnell kann sich die Eskalationsspirale weiterdrehen, sind Sanktionen gegen Moskau der richtige Weg, kann etwas die russische Führung zum Einlenken bewegen? Über diese Fragen wird beim Videotalk "STANDARD mitreden" diskutiert. Mit dabei ist Ex-Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP), der Publizist und Kolumnist Paul Lendvai und die Völkerrechtlerin Astrid Reisinger Coracini sowie Velina Tchakarova, Leiterin des Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. Zu Gast ist auch Vasily Astrov, Ökonom am Osteuropainstitut Wiiw.

Scheitert Putin oder hat er schon gewonnen?

Warum Paul Lendvai glaubt, dass Putin die Ukraine zwar besiegen, aber nicht dauerhaft halten wird können: Die Antwort gibt es im Video. Erhard Busek macht dort konkrete Vorschläge dazu, wie nun Druck auf die Kreml-Führung aufgebaut werden könnte und welchen Beitrag Österreich leisten kann. Expertin Tchakarova klärt auf, warum Putin nun auf seine Atomwaffen verweist – wir das ernst nehmen, uns aber nicht fürchten sollen. Eine Beruhigung, die Lendvai nicht so recht glauben mag. (Video: Anna Caroline Kainz, 3.3.2022)