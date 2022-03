Noch vor wenigen Wochen und Tagen schien es unvorstellbar: Mitten in Europa führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, rückt in weiten Teilen des Landes vor, es gibt bereits tausende Tote. Hinzu kommt, dass auch die Spannungen zwischen der Nato und Russland zunehmen. Der russische Staatschef Wladimir Putin hat russische Abschreckungswaffen in Alarmbereitschaft versetzt, wozu wohl auch die Atomstreitkräfte gehören. Die EU hat gemeinsam mit den USA, dem Vereinigten Königreich und anderen Ländern beispiellose Sanktionen verhängt.

Wie weit wird sich der Konflikt um die Ukraine noch zuspitzen? Geht es Putin nur um die Unterwerfung Kiews, oder verfolgt er umfassendere Pläne – und gibt es Möglichkeiten, mit der russischen Führung ins Gespräch zu kommen? Sind die Sanktionen des Westens richtig? Und was ist davon zu halten, wenn die russische Führung argumentiert, dass auch die USA schon viele Angriffskriege ohne rechtliche Legitimation geführt haben?

Diskutieren Sie mit

Um all diese Fragen geht es bei einer neuen Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden": Mit dabei ist der ehemalige Vizekanzler Erhard Busek (ÖVP), Vorsitzender des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. Mit ihm diskutiert Paul Lendvai, STANDARD-Kolumnist und Buchautor. Ebenfalls zu Gast sind die Völkerrechtlerin Astrid Reisinger Coracini und Velina Tchakarova, sie leitet das Austria-Institut für Europa und Sicherheitspolitik. Mitdiskutieren wird auch Vasily Astrov, Ökonom am Osteuropainstitut Wiiw.

Wie immer gilt: Diskutieren Sie mit. Stellen Sie hier im Forum Ihre Fragen oder schreiben Sie uns, wie Sie das Verhältnis des Westens zu Russland wahrnehmen. Über die spannendsten Postings wollen wir diskutieren. Moderation: András Szigetvari. (red, 2.3.2022)