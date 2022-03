Als "Scream" zum ersten Mal 1996/97 auf den Leinwänden der Welt die Zuseherinnen und Zuseher in Angst und Schrecken versetzte, war vermutlich den wenigsten klar, dass es 25 Jahre später erneut Anlass zum Gruseln geben würde. Dass im aktuellen fünften Teil der Filmreihe mit Courteney Cox, David Arquette und Neve Campbell sogar drei vertraute Gesichter zu sehen sind, erfreute viele Fans obendrein.

Neve Campbell und Courteney Cox sind auch im fünften Teil wieder dabei. Foto: Brownie Harris AP

Nach zehn ruhigen Jahren wird die Kleinstadt Woodsboro erneut von einer Serie an Morden heimgesucht. Während der Mörder im Ghostface-Kostüm es auf eine neue Generation abgesehen hat, stehen seine potenziellen Opfer in Verbindung zu den Personen, die in die bisherigen Mordserien involviert waren. Generell wartet der fünfte Teil unter der Regie von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett mit zahlreichen Anspielungen auf die vorherigen Teile auf, ebenso mit einer Ladung Ironie, Spannungsmomenten und überraschenden Twists. Für "Fred Steuerfein" ist der Film durchaus gelungen:

Das sagen die Kritiken

Während die Filmkritik der "Süddeutschen Zeitung" vor allem den ersten Teil der Reihe lobend erwähnt und diesen sogar als einen der besten Filme der 90er-Jahre bezeichnet, fällt das Urteil über den jüngsten Teil eher mau aus: "Man kann diesen Film ganz wunderbar mit einem anderen wichtigen Kulturgut der Neunzigerjahre vergleichen: der Schaumparty. Einmal war für alle geil – aber fünfmal ist wirklich nur noch was für Fetischisten." Drei von fünf Sternen vergibt der "Guardian" und bezeichnet den Film als "the smartest, funniest instalment since the original". Allerdings wiederhole sich der Inhalt und lebe von den Erfolgen seiner Vorgänger – darüber könnten nur geduldige Fans hinwegblicken, so der "Guardian". In der STANDARD-Kritik heißt es: "Trotz 1990er-Nostalgie kommt das nicht an das Original heran, aber der fünfte Teil tut sein Bestes, um auf dem schmalen Grat zwischen Sequelparodie und Neuentwurf zu balancieren."

Was sagen Sie?

Wie hat Ihnen die Fortsetzung der "Scream"-Reihe gefallen? Welcher ist Ihr liebster Teil? Was zeichnet den fünften Teil aus – welche Szenen sind Ihnen besonders in Erinnerung geblieben? Was stört Sie am aktuellen Teil der Reihe? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 7.3.2022)