Montreal in Kanada: die sicherste Stadt für allein reisende Frauen laut "Women Solo Travel Index". Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Weltfrauentag rückt näher. Aus diesem Anlass haben sich die Kolleginnen und Kollegen bei der Ferienhaus-Suchmaschine Holidu dem Thema "allein reisende Frauen" angenommen und den "Women Solo Travel Index" erstellt. Dafür haben sie "relevante" Städte weltweit nach Kriterien wie der wahrgenommenen Sicherheit, der Entwicklung der Kriminalitätsrate, den Umgang mit der Corona-Pandemie, Frauenrechten im jeweiligen Land, aber auch den Preisen von Ein-Zimmer-Apartments bewertet. Zu den Quellen gehören Gallup, die Weltbank und die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

Die Städteliste umfasste alle Städte auf den Listen "World's Best Cities" von Resonance und "Top 100 City Destinations" von Euromonitor sowie einige zusätzliche Städte, die aus glaubwürdigen Quellen wie Culture Trip und Business Insider über beliebte Städteziele stammen.

Die fünf sichersten Städte für Frauen laut "Women Solo Travel Index"

1. Montreal, Kanada

Auf dem ersten Platz liegt die zweitgrößte Stadt Kanadas, Montreal. Obwohl Montreal nicht gerade der günstigste Ort ist (eine Ein-Zimmer-Wohnung kostet etwa 29,62 Euro pro Nacht), hat die Stadt die Goldmedaille als sicherste Stadt für weibliche Solo-Reisende gewonnen. Doch in welchen Bereichen konnte Montreal als sicherste Stadt überzeugen? "Montreal hat in allen Bereichen sehr gut abgeschnitten, besonders jedoch in Bezug auf die Helligkeit in der Nacht und wie sicher sich Frauen nach Einbruch der Dunkelheit alleine auf der Straße fühlen. Die Stadt belegte Platz 12 aller Städte in Bezug auf die Helligkeit, was bedeutet, dass viele Straßen nachts beleuchtet sind und Frauen sich daher sicherer fühlen, wenn sie allein unterwegs sind", heißt es. Und: Montreal hat eine der niedrigsten Kriminalitätsraten des Landes.

2. Colombo, Sri Lanka

An zweiter Stelle im Gesamtranking, aber an erster Stelle für alle, die eine Reise nach Asien in Betracht ziehen, liegt Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Im Gegensatz zu Montreal ist Colombo wesentlich günstiger, ist zu lesen: Taxis in der Stadt kosten rund 22 Cent pro Kilometer – das ist der fünftgünstigste Preis in der Studie – und ein Apartment mit einem Schlafzimmer kostet nur rund 14 Euro pro Nacht. Von den fünf Spitzenreitern erhielt Colombo die beste Bewertung für den Umgang des Landes mit der Covid-19-Pandemie, und belegte Platz 14 im Gesamtranking. Obwohl Sri Lanka aufgrund seiner blühenden Tourismusindustrie extrem anfällig für die Ausbreitung des Virus sei, schreiben die Autorinnen und Autoren des "Women Solo Travel Index", habe die Regierung strenge Maßnahmen ergriffen, darunter inselweite Reisebeschränkungen und Isolationsgebiete, um die Ausbreitung einzudämmen. Das einzige Element, bei dem Colombo noch Aufholbedarf habe, sei die Beleuchtung. Dennoch belegt die Hauptstadt Sri Lankas den sechsten Platz, was den Prozentsatz der Frauen angeht, die sich sicher fühlen, wenn sie nachts allein unterwegs sind. Mehr als drei von vier befragten Frauen (77 Prozent) gaben an, dass sie sich sicher fühlen.

3. Ljubljana, Slowenien

Die Bronzemedaille geht an Ljubljana, in Europa kommt sie auf den ersten Platz. Einer der Faktoren, bei dem die slowenische Hauptstadt überdurchschnittlich abschneide, sei die Prävalenz von Gewalt im Leben von Frauen, wobei der Prozentsatz der Frauen, die diese Erfahrung machten, deutlich niedriger sei als in den meisten anderen Ländern, liest man: "Mit einem Wert von 13 Prozent lag sie mehr als zehn Prozent unter dem Durchschnitt von 23,5 Prozent." Ljubljana sei auch nachts für Frauen sicher. 76 Prozent der Frauen gaben an, sich hier sicher zu fühlen.

4. Ottawa, Kanada

An vierter Stelle der Gesamtwertung steht Kanadas Hauptstadt Ottawa. Damit ist sie bereits die zweite kanadische Stadt, die es in die Top Five geschafft hat. Die Tatsache, dass Ottawa die Hauptstadt ist, hat allerdings ihren Preis: Mit durchschnittlich 37,76 Euro pro Nacht für ein Ein-Zimmer-Apartment ist Ottawa die teuerste unter den ersten fünf Städten, hält man bei Holidu fest. Ein entscheidender Faktor, der Ottawa und seine kanadischen Pendants auszeichne, sei die geringe Zahl der Gewalttaten gegenüber Frauen. Nur 1,9 Prozent der Frauen gaben an, in ihrem Leben irgendeine Form von Gewalt erlebt zu haben.

5. Edmonton, Kanada

Den Abschluss der Top Five bildet eine weitere kanadische Stadt. Edmonton belegt einen Spitzenplatz in Bezug auf die Sicherheit, die Frauen nachts alleine empfinden, sowie auf die geringe Toleranz gegenüber geschlechtsspezifischer Gewalt. Erwähnenswert sei jedoch, dass die allgemeine Kriminalität in Edmonton, wie auch in anderen kanadischen Städten, in den letzten drei Jahren erheblich zugenommen habe, stellt man bei Holidu fest. Auch wenn sich diese Straftaten nicht speziell gegen Frauen richteten, sei es wichtig, "übliche Sicherheitsvorkehrungen" zu beachten. Insgesamt sei Edmonton jedoch eine sichere Option für allein reisende Frauen. (red, 6.3.2022)

Info: Eine Tabelle mit allen untersuchten Städten findet man hier.