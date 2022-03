Empfehlenswerte Konzerte der nächsten Monate

·11. 3. Amy MacDonald, Gasometer.

·14. 3. Metronomy, Gasometer.

·15. 3. Joan As Police Woman, Wuk.

·15. 3. Fred Frith Trio, Porgy & Bess.

·26. 3. Redd Kross, Arena.

·30. 3. Madrugada, Arena.

·1. 4. Mighty Oaks, Orpheum Graz.

·2. 4. Attwenger, Chelsea.

·2. 4. Mighty Oaks, Ottakringer Brauerei.

·8. 4. 2Raumwohnung, Arena.

·9. 4. King Hannah, Chelsea.

·12. 4. Lucy Dacus, Chelsea.

·13. 4. Thundercat, Ottakringer Brauerei.

·16. 4. Antilopen Gang, Posthof.

·18. 4. Fischer-Z, Wuk.

·21. & 22. 4. Rebekka Bakken, Innsbruck Treibhaus.

·22. 4. Bilderbuch, Posthof Linz.

·22. 4. Fischer-Z, Rockhouse Slbg.

·22. 4. Fuzzman & the Singin’ Rebels, Wuk.

·23. 4. Get Well Soon, Wuk.

·23. 4. Calexico, Posthof Linz.

·24. 4. Nitzer Ebb, Szene Wien.

·25. 4. Supersuckers, Chelsea.

·27. 4. Franz Ferdinand,

Arena Open air.

·29. 4. Kruder & Dorfmeister, Posthof Linz.

·30. 4. Calexico, Museumsquartier, Halle E.

·1. 5. Julien Baker, Rockhouse Slbg.

·7. 5. Helmet, Szene Wien.

·7. 5. Lemonheads, Chelsea.

·7. 5. Bilderbuch, Arena.

·9. 5. Frank Turner, Posthof Linz.

·11. 5. Low, Wuk.

·12. 5. Clara Luzia, Chelsea.

·12. 5. Pet Shop Boys, Gasometer.

·17. 5. Mitski, Wuk.

·18. 5. Josh, Arena.

·2. 6. Social Distortion, Arena Open air.

·14. 6. Einstürzende Neubauten, Arena.

·17. 6. Tamikrest, Porgy & Bess.

·21. 6. Beck, Arena Openair.

·27. 6. Cat Power, Posthof Linz.

·2. 7. Monster Magnet, Wuk.