Zumindest auf Apple Maps wieder zurück bei der Ukraine: die Krim. Screenshot: STANDARD

Der Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine lässt auch so manches große Tech-Unternehmen frühere Entscheidungen hinterfragen. Ein Ergebnis davon kann man seit kurzem auf Apples Kartendienst bestaunen.

Umdenken

Apple Maps zeigt die Halbinsel Krim wieder als Teil des ukrainischen Staatsgebiets an. Zuletzt war die von Russland 2014 okkupierte Region für den Großteil der Welt als unabhängige Region dargestellt worden. Für russische Nutzer wurde sie hingegen als Teil Russlands angezeigt.

Eine Herangehensweise, die Apple schon im Jahr 2019 viel Kritik eingebracht hat, als diese Einordnung vorgenommen wurde. So forderte etwa der damalige ukrainische Außenminister Wadym Prystajko den iPhone-Hersteller zur Rücknahme dieser Entscheidung auf, blieb damit aber erfolglos.

Nicht alleine

Generell muss betont werden, dass Apple mit solch einer an die Herkunft der Nutzer angepassten Darstellung nicht alleine dasteht. So werden auch bei Google Maps einige Regionen der Welt je nach IP-Adresse der Besucher unterschiedlich dargestellt. Dazu gehört auch die Krim. Im konkreten Fall sind die Unternehmen dazu auch von russischer Seite her gesetzlich verpflichtet.

Unklar bleibt vorerst, wie es innerhalb Russlands aussieht, also ob Apple hier auch eine Anpassung vorgenommen hat.

Wetter

Die aktuelle Anpassung ist übrigens nicht auf Apple Maps beschränkt. Auch in der Wetter-App ist die Krim außerhalb Russlands wieder zu einem Teil der Ukraine geworden. (apo, 4.3.2022)