Das erste Bild vom Kugelbauch sprengte das Netz. Rihanna posierte an einem eisigen Jännertag in den Straßen Harlems. An ihrer Seite Boyfriend ASAP Rocky, er ist um die Ecke aufgewachsen. Während der Rapper einen Hoody, eine Jeansjacke von Carhartt und eine Lederhose trug, wählte sie einen pinken Mantel aus Karl Lagerfelds Herbstkollektion 1996. Das war natürlich längst nicht alles. Der aufgeknöpfte Mantel gewährte freien Blick auf Rihannas nackten Bauch. Die Botschaft des am 31. Jänner veröffentlichten Bildes: Baby-News! Plötzlich war Rihannas Kugel überall.

Schon einmal hatten Bilder eines blanken Babybauchs die Social-Media-Welt geflutet: Beyoncés blumiger Schwangerschaftspost brach 2017 auf Instagram alle Rekorde. 2022 rückt der Vater des Kindes mit ins Bild, die Schwangerschaft wird beiläufiger inszeniert. Oder anders gesagt: Rihannas Foto wirkte wie der schnelle Schnappschuss eines Paparazzos. Selbstverständlich war das Bild alles andere als das. Miles Diggs fotografierte im Auftrag, auch wenn er nur 30 Sekunden Zeit hatte für den goldenen Schuss. Der Amerikaner knipst Rihanna seit zehn Jahren vor und nach glamourösen Events. Sein Erfolgsgeheimnis: Immer lässt er sie gut aussehen.

Das Porträt der schwangeren Rihanna war aber erst der Anfang. Der Popstar stand in den vergangenen Wochen vor etlichen Kameras. Die Designermode, die sie trug, wurde zum Nebenschauplatz: Im Mittelpunkt stand immer der selbstbewusst in die Luft gestreckte nackte Bauch.

Mal schimmerte er durch einen Vorhang von Dior, ein andermal wurde er bei Gucci in Reihe eins zum Stargast. Dann wieder blitzte er durch das geschlitzte Oberteil des italienischen Labels The Attico. Die Botschaft jedes einzelnen Outfits des Popstars: Auch Schwangere können bauchfrei tragen, auch Schwangere haben Lust auf Mode.

Rihanna in Dior Foto: Dior

Bei Gucci in der ersten Reihe sitzt sich's gut.

Rihanna trägt auf dem roten Teppich in Los Angeles einen Look von The Attico und Ringe von Messika. Foto: 2022 Getty Images

Rihanna zelebriert ihre "Baby-Bump-Shootings" so, wie es auf Instagram schon gang und gäbe ist: Dort machen pralle nackte Bäuche der bekleideten Kugel Konkurrenz. Der Satz "Kind, zieh dir doch was Wärmeres an!" dürfte kommenden Generationen nicht mehr zu Ohren kommen. (feld, 8.3.2022)