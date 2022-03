Am 19. März geht im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein großes Benefizkonzert mit heimischer Pop-Prominenz über die Bühne, am 27. März folgt eines auf dem Wiener Heldenplatz

Bilderbuch sind beim Ukraine-Benefiz auch dabei. Foto: Mike Hauer

"Und funk ich hier ins Mikrofon, hört man im Weltall jeden Ton. Und bis in die Unendlichkeit, erfährt man jede Neuigkeit. Wir funken bis zum Untergang, ins Weltall kilometerlang." Das Schmidt-Lied vom Dadaisten Kurt Schwitters von 1927 mag ein trauriges sein. Es überdauerte aber nicht nur die Zeiten. Musik überwindet als Universalsprache auch Grenzen und Feindschaften. Musik kann heilen. Deshalb ist es nun auch so wichtig, dass in Österreich im Popbereich innerhalb kürzester Zeit zwei hochwertige Benefizkonzerte auf die Beine gestellt werden konnten.

Zum einen wäre da am 27. März auf dem Heldenplatz ein Lichtermeer zu erwähnen. Eingedenk der Veranstaltung vom 23. 1. 1993 sollen unter dem Motto "YesWeCare" nicht nur Auftritte von Musikern wie Kurt Ostbahn (auch im Konzerthaus am 10. 3.), Folkshilfe, Garish oder Lou Asril stattfinden. Es darf bei freiem Eintritt auch fleißig gespendet werden, um die humanitäre Katastrophe im Ukraine-Krieg zumindest etwas abzumildern. Abseits von einschlägigen Expertenrunden in Social Media, die sich aktuell vom heimischen Pandemiegeschehen auf die Analyse der slawischen Seele umschulen lassen haben, geht es jetzt darum, den Opfern des Wahnsinns in der Ukraine zu helfen.

Der Eintrittspreis steht für die Unabhängigkeit der Ukraine

Innerhalb weniger Tage wurde diesbezüglich auch eine weitere Großveranstaltung auf die Beine gestellt. We Stand With Ukraine wird bereits am Samstag, 19. März, im Wiener Ernst-Happel-Stadion über die Bühne gehen. Der Eintritt beträgt laut Veranstalter Ewald Tatar von Barracuda Music, der auch das Festival Nova Rock in Nickelsdorf ausrichtet, 19,91 Euro. Die Summe steht für 1991, das Jahr, in dem die Ukraine unabhängig wurde.

Für wenig Geld ist im Wiener Prater nicht nur der oben erwähnte Kurt Ostbahn zu erleben. Mit dem bescheidenen Eintritt, der an die Volkshilfe und an Nachbar in Not gehen wird, kann ein jüngeres Publikum für jeweils 20 bis 30 Minuten auch Acts wie Bilderbuch, Wanda, Seiler & Speer, Mavi Phoenix, Yung Hurn, Josh und sogar auch Frauen wie Mathea oder Lisa Pac erleben. 40.000 bis 45.000 Besucher werden erwartet. Wer sich noch für Corona-Maßnahmen interessiert: Man verspricht einen sicheren Konzerttag (Tickets unter oeticket.com).

Neben Benefizlesungen im Burgtheater (10. 3.) und Volkstheater (11. 3.), dem Bregenzer Landestheater (12. 3.) oder einem Konzert der Sängerknaben im MuTh (11. 3.) findet im Musikverein eine Orchesterfusion statt. Am 22. 3. werden der Concentus Musicus, die Wiener Akademie, das RSO-Wien, die Tonkünstler und die Symphoniker zu einer Band. (schach, 8.3.2022)