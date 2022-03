629/sc Cobras Scorpius von Martinelli Luce

Als die legendäre Leuchte Cobra von Elio Martinelli vor vier Jahren ihren 50. Geburtstag feierte, kam die Tochter des Designers, Emiliana Martinelli, auf die Idee, dieser einen neuen Anstrich zu verpassen. Die Jubiläumslampe kommt in einem exklusiven Nachtblau daher, neu sind beim Nachfolgermodell auch die zahlreichen kleinen Löcher in der Oberfläche. Diese zeigen das Sternbild des Skorpions, in dem Elio Martinelli das Licht der Welt erblickte. Wer also auf gutes altes Retrodesign steht und auf dem Nachtkasterl Sterne studieren möchte, ist mit dieser Leuchte sehr gut beraten. 1320 Euro

In Heaven Bold von Zeitraum

Das Bett In Heaven Bold ist so reduziert wie filigran, und wer davon träumt, in einem würfeligen Himmelbett zu schlafen, liegt hier richtig. Die Bettstatt, die die deutsche Designerin Birgit Gämmerler für die Firma Zeitraum gestaltet hat, wird in vier Größen angeboten. Die verschiedenen Holzarten, in denen der Kuschelkubus daherkommt, sind mit natürlichen Ölen und Wachsen behandelt. Den Kopfteil gibt’s in Massivholz, mit Leder oder abziehbarem Stoff gepolstert. Die Höhe des Bettrahmens beträgt 49 cm, die Gesamthöhe des Bettes liegt bei 210 cm. Preis auf Anfrage

Halley von Minotti

Daybeds sind nach wie vor schwer in. Drinnen wie draußen gut in Form ist die verstellbare Liege Halley aus dem Hause Minotti und aus der Feder des Mailänder Architekten und Designers Rodolfo Dordoni. Das Möbel wird sandgestrahlt, um eventuelle Unebenheiten auszugleichen, und dann mit Epoxidpulver lackiert, und zwar in den Farben Lehm, Zinn, Sunflower, Khakigrün und Rostrot. Auch das Geflecht ist in verschiedenen Tönen zu haben. Halley gehört zu einer ganzen Möbelfamilie, die unter anderem aus Sessel, Sofa und Pouf besteht. Preis auf Anfrage

Jack von Rolf Benz

Auf den ersten Blick weiß man nicht so recht, womit man es bei Jack zu tun hat. Handelt es sich um eine Liege? Oder doch eher um einen Sessel? Sagen wir einfach: beides. Das multitalentierte Möbel stammt aus der Feder des aus Murano stammenden und umtriebigen Designers Luca Nichetto. Das schnörkellose, äußerst lässige Möbel sieht nach Tiefenentspannung aus und erinnert an eine Hängematte auf Beinen. Die Schale aus Leder gibt es wahlweise in Cognac oder Anthrazit, die Beine sind Schwarz. Auch einen passenden Hocker kann man ordern. Ab 4738 Euro

Nachttisch von Quodes

Es erscheint äußerst bedauernswert, dass die Möbelgattung namens "Stummer Diener" in der näheren Vergangenheit derart stiefmütterlich behandelt wurde und viele Kleiderstücke nach dem Ende eines Tages auf einer Stuhllehne oder sonst wo verknittert übernachten müssen. Quodes hat ein wunderbares Nachtkasterl namens Teca in der Kollektion, das mit so einem Kleiderständer eine möbelige Liaison eingeht. Entworfen hat das eckig-reduzierte Schlafzimmermöbel der international bekannte Designer Alfredo Häberli aus der Schweiz. 1460 Euro

(16.3.2022)