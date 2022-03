Die Statue soll bis zum Ende des Ukraine-Konflikts im Gedenken an die Kriegsopfer vom Trauerflor umhüllt bleiben, so Bürgermeister Dario Nardella.

Florenz/Moskau/Kiew – Als Zeichen der Trauer wegen des Kriegs in der Ukraine hat der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, die Kopie von Michelangelos David auf der Piazza della Signoria mit einem schwarzen Tuch komplett abdecken lassen. Die Statue soll bis zum Ende des Ukraine-Konflikts im Gedenken an die Kriegsopfer vom Trauerflor umhüllt bleiben, erklärte der Bürgermeister. Seine Initiative löste Diskussionen aus.

Kritik kam seitens des Uffizien-Chefs Eike Schmidt, laut dem Statuen nicht bedeckt werden sollten. "So wie es ein Fehler war, die Statuen in den Kapitolinischen Museen in Rom für den Besuch des iranischen Präsidenten im Jahr 2016 zu umhüllen, so ist es auch jetzt ein Fehler, aus Trauer für den Ukraine-Konflikt Michelangelos David mit einem schwarzen Tuch unsichtbar zu machen", kommentierte der deutsche Museumsdirektor laut Medienangaben.

Zensurvorwürfe



"Statuen in den Museen und auf den Plätzen unserer Städte haben einen prägenden Wert, nicht nur in künstlerischer, sondern auch in pädagogischer und poetischer Hinsicht. Sie vollständig zu verdecken, aus welchen Gründen auch immer, kommt einer Zensur gleich und widerspricht somit den Grundregeln einer freien Gesellschaft", so Schmidt.

Die Oppositionsparteien im Florentiner Stadtrat forderten die sofortige Entfernung des Trauerflors und sprachen von einer "schwer nachvollziehbaren Entscheidung des Bürgermeisters": "Wir stimmen mit der Aussage des Uffizien-Direktors Eike Schmidt überein: Eine Statue zu bedecken bedeutet Zensur, erinnert an die Praktiken islamischer Staaten und sicher nicht an die Werte des Westens, die von David verkörpert werden".

Der Bürgermeister reagierte pikiert. "Ungeachtet der Tatsache, dass es keine Zensur gibt und das Original von Michelangelos David gut in der Accademia-Galerie aufbewahrt wird, empfinde ich einige Kommentare als beleidigend, unnötig polemisch und respektlos gegenüber der ukrainischen Gemeinschaft, erklärte Nardella. Das schwarze Tuch soll am Samstagnachmittag anlässlich einer großen Friedensdemonstration in Florenz vorübergehend entfernt werden.