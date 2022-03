Russland hat die Ukraine gar nicht überfallen. Bei dieser "Spezialoperation" gehe es allein um eine Gefährdung der Russischen Föderation, die man habe verhindern müssen. Die Bedrohung gehe nicht von Russland aus, sondern von Kiew und den USA. Die Amerikaner hätten an den Grenzen zu Russland Labore errichtet, in denen biologische Kampfstoffe entwickelt würden. Und in der Kinder- und Geburtsklinik von Mariupol, die durch russischen Beschuss zerstört wurde, da seien "ukrainische Nationalisten" drin gewesen.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow. Foto: IMAGO/Depo Photos

Ein kleiner Auszug aus den Behauptungen des russischen Außenministers Sergej Lawrow nach dem ersten, gescheiterten Treffen mit dem ukrainischen Außenminister in der Türkei.

Was Lawrow da – als Sprachrohr Putins – von sich gibt, klingt wie ein Zitat aus George Orwells Meisterwerk 1984: "Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke." Ein totalitärer Staat herrscht mittels totaler Gehirnwäsche. Das Folterministerium heißt "Ministerium für Liebe", Zweifel ist ein "Gedankenverbrechen", Gegner werden zur "Unperson". Krasse Umdeutung schafft neue Realität. Im heutigen Russland wandert ins Lager, wer die "spezielle Militäroperation" Krieg nennt.

Die Lawrows und Putins versuchen heute auch uns diese absurden Lügen aufzuzwingen. Denn wer sie auch nur eine Sekunde für möglich hält, ist schon unterworfen. Bei manchen ist das bereits gelungen. (Hans Rauscher, 10.3.2022)